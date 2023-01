Ljubljanski problem

»Rad bi se ustavil pri problematiki Ljubljane kot celote, tako zdravstvenega doma kot tudi UKC Ljubljana,« je v začetku januarja rekel zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Ko se v drugih mestih v bolnišnicah pojavijo težave, jih rešujejo takoj, je izpostavil. V urgentnih centrih spremenijo organizacijo, je ponazoril, zdravstveni domovi pa prilagodijo ekipe. Čeprav je bil tarča nejevolje v zadnjih mesecih zlasti ljubljanski zdravstveni dom, so ministrove besede spomnile na očitke, ki so na največjo bolnišnico leteli že v preteklih mandatih. Ljubljanski UKC je ob opazkah Bešiča Loredana kot vršilec dolžnosti že vodil Marko Jug, ki so ga v svetu zavoda včeraj izbrali za bodočega generalnega direktorja.