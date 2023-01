Cretu je slovensko reprezentanco prevzel nekaj več kot dva tedna pred začetkom lanskega svetovnega prvenstva. Pod njegovim vodstvom so naši fantje poskrbeli za še eno odbojkarsko evforijo, se prebili vse do polfinala ter s četrtim mestom dosegli največji uspeh slovenske odbojke.

»Obžalujem, da nismo uspeli doseči dogovora. Od prvega dne naše skupne poti smo imeli dobre in korektne odnose, a v življenju stvari včasih ne gredo tako kot bi si oboji želeli. Gianniju smo v vodstvu zveze in skupaj z igralci iskreno hvaležni za vse, kar je v tem obdobju storil za našo reprezentanco in za slovensko odbojko. Razhajamo se kot prijatelji in mu na nadaljnji profesionalni poti želimo vse dobro,« je dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropret.

Pred našo izbrano vrsto je zelo pomembna reprezentančna sezona, ki se bo začela z nastopi v Ligi narodov, v nadaljevanju pa bodo Slovenci igrali še na evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu.