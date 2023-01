Kopitar je zadel za 1:1 v deseti minuti tekme, le dve minuti in 19 sekund pozneje je izenačil na 2:2. Kralji so četrti v zahodni konferenci ter deveti v ligi, imajo pa 20 točk manj od Bostona, najboljše ekipe sezone.

»Dve točki sta dve točki in v tem obdobju niti ni pomembno, kako ju dobiš. To, da smo ju dosegli na gostovanju, pomeni še nekaj več. Bili smo že v takšnem položaju, vedeli smo, kaj moramo narediti za zmago, treba je le to realizirati. Mislim, da smo tokrat to dobro opravili,« je za lakingsinsider.com povedal Kopitar.

Dodal je, da je bil tokrat zadovoljen z igro svojega napada. »Mislim, da smo danes odgovorno ravnali s ploščkom. Imeli smo nekaj več priložnosti in na tem moramo graditi ter se poskušati še izboljšati,« je dodal.

Po podaljšku so se končale še tri tekme. New Jersey Devils so premagali Vegas Golden Knights s 3:2, enak izid je bil tudi na obračunu Detroit Red Wings in Florida Panthers, medtem ko so Pittsburgh Penguins s 7:6 odpravili Florido Panthers, naslednjega tekmeca kraljev. Kris Letang je s po dvema goloma in podajama prispeval največji delež k zmagi pingvinov.

Novo zmago pje dosegel tudi Boston, z 80 točkami prepričljivo najboljša ekipa lige. Tokrat so Bruins s 4:2 v gosteh premagali Montreal Canadiens, David Pastrnak, tretji strelec lige, pa je bil najboljši mož z golom in tremi podajami. Skupno je pri 69 točkah.

Winnipeg Jets, ki v zahodni konferenci zaostajajo le za Dallas Stars, so tokrat z 1:2 izgubili v gosteh pri Nashville Predators, medtem ko je branilec naslova Colorado Avalanche s 3:2 premagal Washington Capitals.

Vancouver Canucks in Anaheim Ducks so s 5:2 premagali Chicago Blackahwks oziroma v gosteh Arizona Coyotes. Pri Vancouvru je dva gola prispeval Andrej Kuzmenko, pri Anaheimu pa je Cam Fowler dvema zadetkoma dodal še podajo.

Tampa Bay Lightning, peta v vzhodni konferenci za Bostonom, Torontom, Carolino in New Jerseyjem, je tudi po zaslugi dveh golov Coreyja Perryja s 4:2 odpravila Minnesoto Wild, Buffalo Sabres pa so v gosteh s 5:3 premagali St. Louis Blues.