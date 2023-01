Ekipa Indiana Pacers je doma ugnala Chicago Bulls s 116:110, za goste Goran Dragić ni igral, igralci Denver Nuggets pa so v New Orleansu z 99:98 premagali Pelicans. Za zmagovite goste je Vlatko Čančar v 14 minutah in sedmih sekundah zbral dve točki, tri skoke in podajo.

Dončić, ki je 12 sekund pred koncem izenačil na 126:126 z enim zadetim od dveh prostih metov, je v zadnji akciji na tekmi njegove ekipe, ki bi lahko prinesla zmago, izgubil žogo. Uspešen je bil Delon Wright.

"Moja napaka, izgubil sem žogo v zadnjem napadu. Na voljo smo imeli dovolj časa, da bi jo uspešno izvedli. Ne gre nam v zadnjem času, nekaj zelo izenačenih dvobojev smo izgubili. Čaka nas analiza tekme in precej stvari, ki jih moramo popraviti," je dejal Dončić.

Kyle Kuzma (30 točk) je 4,2 sekunde pred zaključkom zadel enega od dveh prostih metov ter postavil končni izid tekme.

Srb Nikola Jokić je prinesel zmago Denverju s košem 16,2 sekunde pred koncem, tekmo je končal s 25 točkami, 11 skoki in desetimi podajami ter z metom 11:21 vpisal rekordni petnajsti trojni dvojček v sezoni. Prav lahko se zgodi, da bo tretjič zaporedoma najkoristnejši igralec rednega dela sezone, kar je bil nazadnje Larry Bird med letoma 1984 in 1986.

Denver je najboljša ekipa zahodnega dela lige in druga v ligi za Bostonom. Ta je v Miamiju izgubil s Heatom s 85:98. Domači so zaostajali že za 15 točk, a so nato Bam Adebayo (30 točk) in soigralci preobrnili potek tekme. V zadnji četrtini jim je to uspelo po delnem izidu 10:0 ter so zabeležili šesto zaporedno domačo zmago.

LeBron James je s 46 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami vodil Lakers, ki pa so visoko in desetič v nizu izgubili mestni derbi v Los Angelesu s Clippers s 115:133. Paul George je za zmagovalce, ki so imeli 50-odstotni met trojk, dosegel 27 točk, devet skokov in štiri podaje, Kawhi Leonard je dodal 25 točk, devet skokov in tri podaje. James sedaj za 177 točk zaostaja za Kareemom Abdul-Jabbarjem na vrhu večne lestvice strelcev (38.387).