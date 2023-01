Po razočaranju proti Cluju so pri Cedeviti Olimpiji nekoliko boljše volje. Predstava proti Crveni zvezdi v ponedeljek morda naznanja dvig forme, čeprav je jasno, da poraz v nobenem primeru ni dobra novica. Ljubljančani veliko časa za regeneracijo pred tekmo 12. kroga evropskega pokala nimajo. Za nameček danes gostujejo v Badaloni pri odličnem Joventutu, ki si v skupini A deli drugo mesto s Prometejem. Za zmaje se sedem tekem pred koncem rednega dela drugokakovostnega evropskega tekmovanja začenja misija čudež, saj so se po neuspehu proti romunskemu moštvu znašli v izjemno težki situaciji.

Cluj beži za tri zmage

Z le dvema zmagama in kar devetimi porazi si Olimpija trenutno deli neslavni naziv drugega najslabšega moštva v evropskem pokalu s Trentom. Eno zmago manj ima zgolj poljski Slask. To je močna klofuta za vodstvo kluba, ki sicer ima opravičilo v številnih poškodbah in boleznih, a si hkrati mora priznati, da v izjemno zahtevnih okoliščinah ni priskočilo na pomoč trenerju Jurici Golemcu. Že res, da je vodenje kluba v okviru finančnih zmožnosti še kako pomembno. Če kdo, potem prav Olimpija dobro ve, kaj pomeni slabo upravljanje in neracionalne finančne odločitve, saj ji je v preteklosti nič kolikokrat grozilo, da bo propadla. A po združitvi s Cedevito je vendarle drugače. Ko je bila ta še samostojen klub z domovanjem v Zagrebu, so se med sezono praktično venomer našla sredstva za odmevno okrepitev, ne glede na potek sezone. Anemično spremljanje, kako gre neuspešno mimo celotna evropska sezona, v kateri so za nameček napovedovali napad na naslov prvaka v evropskem pokalu, je težko razumljivo in povsem v nasprotju s tekmovalnim in ambicioznim karakterjem prvega moža Emila Tedeschija.

V primeru, da Olimpija še želi v drugi del evropskega pokala, si veliko neuspehov ne sme več privoščiti. Do konca bi morala biti skoraj brezmadežna, hkrati pa tudi upati, da njeni konkurenti ne bi zbirali zmag. Za osmim mestom, ki še pelje v končnico, Ljubljančani trenutno zaostajajo za tri zmage. Cluj ima sicer dve več od zmajev, a je dobil obe medsebojni tekmi, zato bo v primeru, da bosta moštvi imeli enako razmerje zmag in porazov, v prednosti. Hipotetično je dosegljiva še Brescia s petimi zmagami, Ulm, Bursaspor in Venezia, ki jih imajo po šest, pa več ne.

Joventut ni v najboljši formi

Ob izjemnem strelskem večeru, ko so dosegli kar 19 trojk, je Olimpija lahko kljubovala Crveni zvezdi, a v nobenem trenutku ni bila v povsem resnem boju za zmago. Za to bi morala prikazati precej boljšo igro v obrambi, ki je rakava rana v letošnji sezoni, hkrati pa je ob odsotnosti Karla Matkovića in Zorana Dragića močno trpel skok v obrambi, kar je prav tako stalnica. Joventut sicer ni na ravni Crvene zvezde, a veliko ne zaostaja. Ob ponovitvi izjemnega strelskega večera, kar je malo verjetno, bi se Olimpiji celo lahko izšlo, še toliko bolj, če bi nekoliko strnila vrste v obrambi. Katalonsko moštvo sicer malce slabše kot v evropskem pokalu stoji v španskem prvenstvu, kjer si z 10 zmagami in sedmimi porazi deli šesto mesto z Gran Canario slovenskega trenerja Jake Lakovića. Ravno moštvo s Kanarskih otokov je nazadnje na gostovanju s kar 16 točkami razlike ugnalo Joventut, ki trenutno ni v najboljši formi. Na zadnjih šestih tekmah v obeh tekmovanjih je namreč štirikrat klonil (Girona, Brescia, Baskonia, Gran Canaria) in le dvakrat zmagal (Granada, Bursaspor).

»Crvena zvezda ni naredila nič posebnega. Vzela je le tisto, kar smo ji ponudili. S skoki v napadu je prihajala do drugih priložnosti za dosego točk in to je na koncu naredilo razliko,« se je na ponedeljkovo tekmo za trenutek ozrl daleč najboljši in najbolj konstanten posameznik pri Olimpiji v letošnji sezoni Yogi Ferrell ter se nato osredotočil na Joventut. »Naša mentaliteta je, da se hitro osredotočimo na naslednjega nasprotnika. Jasno pa je, da si bomo tekmo z Zvezdo pogledali še enkrat, izpostavili napake in jih poskušali odpraviti proti Joventutu. V evropskem pokalu želimo ohraniti možnosti za napredovanje, zato je jasno, da pride v poštev zgolj zmaga.«