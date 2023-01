Musk je povedal, da mu je denar menda obljubil savdski sklad, da pa bi posel lahko financiral tudi s prodajo deleža v njegovem podjetju SpaceX. Na sodišču v San Franciscu je v ponedeljek tudi priznal, da se je o prevzemu pogovarjal le s tem skladom in da je ta za ceno na delnico izvedel šele iz njegovih tvitov.

Kot je povedal, je tvite objavil, ker je pričakoval, da bo časopis Financial Times objavil zgodbo o privatizaciji. Ob tem pa je priznal, da ni vedel, kakšno zgodbo o tem naj bi časopis pripravljal.

Sodnik Edward Chen je lani ugotovil, da Muskove izjave v tvitih niso bile resnične. Porota pa mora sedaj presoditi, ali so bile njegove izjave pomembne za vlagatelje in ali so jim povzročile škodo, saj je vrednost Teslinih delnic takrat močno zanihala. Odločiti morajo tudi, ali se je Musk zavedal, da daje lažne izjave.

Vlagatelji v proizvajalca električnih avtomobilov Muska tožijo zaradi tvita, v katerem je trdil, da ima 72 milijard dolarjev za popoln prevzem Tesle. Za delnico naj bi bil pripravljen plačati 420 dolarjev, nato pa naj bi jih umaknil z borze.