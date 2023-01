V dresu Chicaga je s 26 točkami izstopal DeMar DeRozan. 20 točk je dodal Zach Lavine, Patrick Williams z 18 točkami in 10 skoki ter Nikola Vučević s 14 točkami in kar 17 skoki pa sta vknjižila dvojnega dvojčka.

Na nasprotni strani je Trae Young 21 točkam dodal 13 podaj, točko manj je dosegel Dejounte Murray.

V izenačenem dvoboju je Chicago zmago napovedal v uvodu tretje četrtine, ko so domači po košu DeRozana povedli z 59:48. A gostje iz Georgie se niso predali ter tik pred koncem četrtine povedli za točko, po izenačenju na 78:78 pa sta ekipi v zadnji del krenili z ničle.

Zadnjo četrtino so gostitelji odprli z delnim izidom 6:0, ko pa je DeRozan kasneje zadel za 99:88, domači košarkarji niso več dopustili presenečenja.

Premora za Chicago v ligi ne bo. Že danes se ekipa odpravlja v Indianapolis. Nastopila pa bosta tudi druga kluba s slovenskim pridihom. Vlatka Čančarja z Denverjem, vodilno ekipo zahoda, čaka gostovanje v New Orleansu, Dallas z Luko Dončićem pa bo gostil Washington.

Velja omeniti še poraz vodilne ekipe lige Bostona, ki tokrat ni mogel računati na poškodovana Marcusa Smarta in Roberta Williamsa. Tega je s 113:98 presenetil Orlando in Bostonu prekinil serijo uspehov po devetih zmagah. Kar 23 točk je dosegel 20-letni Paolo Banchero.

Wendell Carter Jr. je k zmagi dodal 21 točk, Nemec Franz Wagner 15. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta za Boston dosegla po 26 košev.

Na tekmi v Detroitu pa je tokrat očitno veljala samo igra v napadu. Milwaukee se je veselil zmage s 150:130. Giannis Antetokounmpo, ki se je vrnil po petih tekmah zaradi poškodbe kolena, je dosegel 29 točk in 12 skokov.

Bojan Bogdanović je na nasprotni strani dosegel 33 točk, Jalen Duren pa 23 točk in 15 skokov. Ključna na tekmi je bila že uvodna četrtina, ki so jo košarkarji Milwaukeeja dobili z 49:24.

Na visokem tretjem mestu na zahodu ostajajo košarkarji Sacramenta. Ti so v domači dvorani izkoristili odsotnost Jaja Moranta in Stevena Adamsa v dresu Memphisa ter slavili visoko s 133:100. Trey Lyles (24) ter Keegan Murray in Harrison Barnes (oba po 20) so ob 27. zmagi v sezoni presegli mejo dvajsetih točk.

Tudi na tekmi v Portlandu je prevladoval napad, boljši pa so bili domači Trail Blazers, ki so San Antonio Spurs ugnali s 147:127. Damian Lillard je dosegel 37 točk in 12 podaj, Anfernee Simons 26, Jusuf Nurkić pa 25 točk in 11 skokov.

Do zmage je ponoči prišel še Utah, ki je v domači dvorani s 120:102 opravil s Charlottom. Lauri Markkanen je dosegel 25 točk in 11 skokov.