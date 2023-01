Vtis precej boljši, končni izkupiček negativen. Tako bi lahko opisali gostovanje Cedevite Olimpije pri Crveni zvezdi. Ljubljančani so v ponedeljek pokazali eno boljših predstav na gostovanjih pri omenjenem evroligaškem nasprotniku v zadnjih letih, a kaj več od tega, da so ga prestrašili, niso iztržili. Na jutrišnjo novo gostovanje, tokrat k Joventutu v evropskem pokalu, so se podali s tolažilno nagrado, saj so z 19 zadetimi trojkami postavili rekord letošnje sezone lige ABA, a ob tem prekinili niz devetih zaporednih zmag v jadranskem tekmovanju.

Čeprav so se košarkarji Olimpije v Beograd podali s slabo popotnico, saj so na zadnji tekmi klonili proti Cluju in s tem močno poslabšali možnosti za morebiten preboj v drugi del evropskega pokala, ob tem pa so še vedno brez dveh izjemno pomembnih posameznikov Zorana Dragića in Karla Matkovića, so se v boj podali hrabro in verjetno na edini možen način, s katerim so lahko nudili dostojen odpor – z meti za tri točke. V kolikor Ljubljančani ne bi imeli strelskega dne, bi tvegali blamažo, a razpletlo se je drugače. Kapetan Edo Murić in soigralci so bili dobro strelsko razpoloženi in s tem kar nekoliko presenetili nasprotnika. Prednjačil je Yogi Ferrell, ki je po slabih sedmih minutah igre kot prvi pri Olimpiji poizkusil in bil uspešen tudi pri metu za dve točki.

Če so bili gostje sila razpoloženi izza črte 6,75 metra, je na drugi strani trpela obramba in zapiranje pod obročema, kar je Zvezda izkoristila in prihajala do skokov v napadu. Na koncu je pristala pri 16. Kar nekoliko sumljivo je sicer hrvaška sodniška trojica piskala osebne napake visokim igralcem Olimpije. Edo Murić je imel že v osmi minuti tri, Amar Alibegović nekaj trenutkov kasneje dve. Večina od njih je bila mejnih, kar je razjezilo tudi trenerja zmajev Jurico Golemca, ki si je prislužil tehnično napako. V drugi polovici druge četrtine so gostitelji začeli prevzemati pobudo, najvišjo prednost do tedaj, in sicer plus šest, pa si priigrali ravno ob zvoku sirene za konec prvega polčasa, ko je Luca Vildoza zadel met korak ali dva za sredino igrišča.

Slabši vstop v drugi polčas Olimpije je pomenil, da je Zvezda pobegnila na dvomestno prednost, kar v veliki večini pomeni konec tekme. Še dodatno, ker je četrto osebno napako prejel najboljši posameznik Ljubljančanov Ferrell. A košarkarji trenerja Golemca so ostali zvesti svoji filozofiji in še naprej neusmiljeno metali za tri točke. To jih je sredi zadnje četrtine pripeljalo do vsega štirih točk zaostanka. Ob neposrečenih napadih Zvezde se je Olimpiji ponujala možnost za senzacijo. A v takšnih trenutkih do izraza pride odlična obramba srbskega moštva, ki ni le ena najboljših v ligi ABA, temveč tudi v evroligi. Gostje tako niso prišli do povsem realne možnosti za preobrat, a so Beograd lahko zapustili s spoznanjem, da je ob pravem pristopu njihova podoba povsem drugačna. »Če bi tokrat zmago slavili mi, ne bi bilo nezasluženo. Dobro smo igrali 40 minut proti nasprotniku, ki ga je sila težko ustaviti. Dali so nam preveč točk, imeli smo preveč izgubljenih žog in pustili preveč protinapadov. A to je ponavljajoča zgodba, ko gostujemo pri Crveni zvezdi,« je misli strnil trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, druge tekme 16. kroga: Split – FMP 91:95, Mornar – Cibona 83:81, MZT – Budućnost 86:90, Mornar – Igokea 70:65, S. centar – Partizan 81:100, Mega – Zadar v ponedeljek, vrstni red: Partizan 14-2, C. zvezda 14-1, FMP 12-4, Olimpija 12-3, Budućnost 10-6, Zadar 8-7, S. centar 7-9, Cibona 6-10, Split 5-11, Igokea, Mega, Mornar po 5-10, Borac 4-12, MZT 2-14. x