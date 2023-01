V kratkem posvet o sečnji na območju Rožnika

Zavod za gozdove Slovenije bo v roku enega meseca organiziral posvet o aktualni sečnji na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. S posvetom, na katerega bodo vabljeni tudi predstavniki civilne družbe, želijo osvetliti celoten proces upravljanja gozda na omenjeni lokaciji. Poleg zainteresiranih predstavnikov drugih institucij in civilne družbe bodo na posvet vabljeni tudi lastnik gozda, torej Mestna občina Ljubljana, upravljalec Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter predstavnik Zavoda RS za varstvo narave. Ljubljanska enota zavoda za gozdove je novembra lani v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ob Podrožniški poti in poti Pod turnom, označila drevje za možen posek ter ljubljanski občini izdala odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves. Izvajalci so nato sečnjo zaradi razmočenosti terena sredi januarja ustavili, ponovno pa bo stekla, ko bodo razmere to dopuščale. Trenuten premor, ki bo predvidoma trajal nekaj tednov, želijo v zavodu za gozdove izkoristiti za organizacijo posveta, na katerem nameravajo predstaviti celoten proces upravljanja gozda na navedeni lokaciji in širše.