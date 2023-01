Spotify bo odpustil šest odstotkov zaposlenih

Švedski ponudnik storitve za pretočno predvajanje glasbe Spotify bo odpustil šest odstotkov zaposlenih, kar pomeni okoli 600 delavcev. Kot so danes pojasnili v družbi, so bili pri naložbah preveč ambiciozni in so prehitevali rast prihodkov. Gre za še eno v vrsti nedavnih napovedi odpuščanj v tehnološkem sektorju.