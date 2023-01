Luka Dončić je ob metu 9:21 dosegel 29 točk, 10 skokov in 4 podaje. Izgubil je štiri žoge in zadel osem od 13 prostih metov. Dobil je tudi deseto tehnično napako v sezoni, eno pa so mu konec prve četrtine črtali.

Najboljši posameznik tekme pa je bil Kawhi Leonard s 30 točkami, 21 jih je za Clippers dodal še Paul George. Pri Dallasu sta Tim Hardaway in Spencer Dinwiddie dosegla 22 oz. 21 točk, pomoči ostalih pa ni bilo.

Dvoboj je bil po treh četrtinah povsem izenačen, do najvišje razlike pa so gosti prišli v zadnjem delu igre, sprva s šestimi zaporednimi točkami, nato pa so prednost le še povečevali in dvoboj odločili z delnim izidom 8:2 za vodstvo s 13 točkami razlike.

"Moramo delati na tem in biti samozavestni. Vsak dan na treningu moramo najti to rutino, gre za veliko stvar," je o težavah na liniji prostih metov dejal trener Dallasa Jason Kidd. Dallas je zadel vsega 15 od 26 prostih metov, Clippers 30 od 31.

"Ko kot ekipa v ligi največkrat prideš do prostih metov, pri zadevanju pa si med najslabšimi, ti to ne pomaga pri doseganju zmag. Prosti meti lahko preprečijo nize tekmecev, tebi pa pomagajo pri ustvarjanju lastnih nizov. To je naš naslednji korak, začeti zadevati te mete," je še dodal Kidd.

Dallas bo v januarju odigral še štiri tekme, in sicer najprej iz torka na sredo po slovenskem času doma z Washingtonom, nato pa 27. januarja v Phoenixu, 29. januarja v Salt Lake Cityju proti Utahu ter 31. januarja doma z Detroitom.

Neuspešen je bil ponoči tudi Čančarjev Denver. Še drugo tekmo zapovrstjo je izpustil Nikola Jokić, kar se je tokrat poznalo na parketu. Shai Gilgeous-Alexander je devet sekund pred koncem zadel odločilni met od table, v zadnjem napadu pa so bili košarkarji vodilne ekipe na zahodu neuspešni.

Gilgeous Alexander se je ustavil pri 34 točkah, Jamal Murray je za Denver dosegel 26 točk. Vlatko Čančar, ki je igral prvič po 18. januarju, je odigral slabih deset minut s klopi, njegova statistika pa je ostala prazna.

V zahodni konferenci je Denver na vrhu z razmerjem zmag in porazov 33-14, sledi Memphis (31-15), ki je izgubil proti Phoenix Suns s 110:112. Chris Paul je ob vrnitvi na parket po dobrih dveh tednih dosegel 22 točk in 11 podaj. Dve točki več je dosegel Mikal Bridges.

Dallas še naprej zaseda peto mesto s 25-23, a so se jim Clippers približali s 25. zmago po 49 tekmah.

Na vzhodu so Brooklyn Nets (29-17) na četrtem mestu po razmerju zmag in porazov izenačeni s tretjeuvrščenimi Milwaukee Bucks. Mrežice so s 120:116 ugnale prvake Golden State Warriors. Kevin Durant je vnovič manjkal zaradi poškodbe, je pa Kyrie Irving dosegel 38 točk, Nic Claxton pa jih je ob 15 skokih dodal 24.

Los Angeles Lakers so v gosteh na krilih LeBrona Jamesa slavili proti Portland Trail Blazers s 121:112. James je dosegel 37 točk in dodal še 11 skokov. Tekmo kariere je imel pri jezernikih Thomas Bryant, ki je dosegel 31 točk in 14 skokov.

Lakers na zahodu zasedajo 12. mesto z razmerjem 22-25. Razlike so v tem delu lige zelo majhne, saj 13. Portland za tretjim Sacramentom zaostaja vsega pet zmag.