Pri ustvarjanju se je pomembno igrati

Režiser in scenarist Matevž Luzar je na filmsko sceno prodrl že s svojima študijskima filmoma, ki ju nato z raziskovanjem teme osamljenosti, minljivosti in smrti v neuradno trilogijo sklene njegov celovečerni prvenec Srečen za umret. Sledil je daljši premik v žanrske vode: s filmom Punce ne jočejo ter serijami Jezero, Leninov park in Dolina rož, ki na domače televizijske zaslone prinesejo nekaj žanrske svežine. A ves ta čas v ozadju že tli scenarij za Orkester, s katerim Luzar filmsko kamero prvič usmeri v svoj domači kraj: Zagorje ob Savi. Film, ki je nastajal šest let, pa danes seveda presega Zagorje: gledalcu namreč ponuja antropološki prerez naše družbe, nekakšno študijo slovenskega karakterja, ki pa kljub subtilni družbeni kritiki v sebi skriva plasti humorja in neizmerne empatije do svojih človeško nepopolnih »junakov«.