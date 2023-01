Vodnikova domačija bo svoje delovanje na začasni lokaciji zagnala z dnevi odprtih vrat, ki bodo namenjeni spoznavanju, seznanjanju s programom in druženju. Potekali bodo med 14. in 23. februarjem, vsak dan pa bo na sporedu nekaj iz nabora raznovrstnih vsebin, ki jih sicer literarna hiša ponuja v Šiški. Potekali bodo pogovori o knjigah z izbranimi avtorji, z Agato Tomažič se bo denimo o njeni novi kriminalki Čmrljev žlebpogovarjala Renata Zamida, o gledališču kot spektaklu bo predaval Dragan Živadinov, odprli bodo razstavo Mlada ilustracija, nadaljevali pa bodo tudi s ciklom pogovornih večerov pod naslovom Ispeci pa reci, ki jih vodi Maida Džinić; tokrat bo gostila pisateljico Selmo Skenderović in ilustratorko Samiro Kentrić.

Za dneve odprtih vrat, ki bodo uvedli gostovanje Vodnikove domačije v Trubarjevi hiši literature, snovalci programa napovedujejo tudi koncert mlade glasbene sile Kiki, dogodek festivala angažiranega pisanja Itn. ter bogat program za mladino in otroke. Odvila se bo tudi pripovedovalska delavnica za otroke Pravljični studio, v nedeljo pa tudi Nedelce za otroke. Na prvih Nedelcah, ki bodo na Stritarjevi 19. februarja, bo otrokom pripovedoval komik, prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc - Pižama, ki je pripravil zabavno mešanico ljudskih in avtorskih pravljic, eno pa si bo izmislil kar v živo s pomočjo otrok.

Program bodo sproti prilagajali

Kot pravi programska vodja Vodnikove domačije Tina Popovič, bodo v Trubarjevi hiši literature nadaljevali svoje dosedanje delo. Ker pa je prostor na Stritarjevi veliko manjši, bodo program glede na omejitve sproti prilagajali. Na začasni lokaciji je mogoče računati na kar nekaj Vodnikovih stalnic, med njimi so Nedelce za otroke, poleg tega pa se bo enkrat na mesec ob sobotah odvil Pravljični studio. »Še najprej bomo gostili tudi šole in vrtce, program začenjamo 3. februarja, ko ima Vodnik rojstni dan, in bomo povabili na sprehod po Ljubljani z dr. Luko Vidmarjem ter na sprehod po rokopisni zapuščini Vodnika v NUK,« je še pojasnila Tina Popovič. Nekaj večjih dogodkov bodo v času obnove priredili tudi drugje in tako bo otroški knjižni festival ob koncu šolskega leta potekal v parku pred Cankarjevim domom. Iz Šiške se za čas obnove na Stritarjevo seli tudi prodajni kot s knjigami in ilustracijami.