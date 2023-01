Odločitev o odstavitvi Derija naj bi Netanjahu sporočil na današnji seji vlade v Jeruzalemu. Kot je dejal Netanjahu v izjavi, je odločitev sprejel »s težkim srcem in veliko žalostjo«, so sporočili iz premierjevega urada. Vodja ultraortodoksne judovske stranke Šas je bil prejšnji mesec imenovan za ministra za zdravje in notranje zadeve v okviru koalicijskega dogovora po volitvah v Izraelu 1. novembra.

Grozili z odhodom stranke iz vlade

Izraelsko vrhovno sodišče pa je v sredo razsodilo, da ga mora premier Netanjahu odstaviti s položaja zaradi lanske pravnomočne obsodbe v povezavi z utajo davkov. Sodišče je Derijevo imenovanje za ministra za notranje zadeve in zdravje zaradi njegove kriminalne preteklosti označilo za neprimerno. Sodniki so tudi navedli, da je Deri lani na sodišču v postopku zaradi davčne utaje zagotovil, da se bo umaknil iz politike, vendar je na novembrskih volitvah ponovno kandidiral.

Derijevo imenovanje je bila ključna zahteva stranke Šas v koalicijskih pogovorih z Netanjahujem. Pred razsodbo sodišča so člani stranke grozili z odhodom iz vlade, če bi Deri izgubil položaj. Stranka ima v parlamentu enajst od skupno 64 sedežev vladne koalicije.

Množični protesti

Za novo vlado premiera Netanjahuja, ki velja za najbolj desno in versko usmerjeno v zgodovini države, je to po zaprisegi konec decembra prvi hud udarec.

V Tel Avivu je v soboto že tretji teden zapored proti vladi protestiralo na desettisoče ljudi. Protesti so bili znova uperjeni proti reformam, ki jih načrtuje pravosodni minister Jariv Levin in ki bodo oslabile pravosodni sistem.

Med drugim predvidevajo, da bi večina v parlamentu lahko razveljavila odločitve vrhovnega sodišča, ki mu je Levin v preteklosti večkrat očital pretirano vmešavanje v politične odločitve.