Okoli pol četrte ure v petek popoldan je v križišču Dunajske ceste in Posavskega ulice za Bežigradom prišlo do nesreče, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. »S prižganimi lučmi in sireno je pri rdeči luči zapeljal v križišče, pri tem pa spregledal voznico, ki je že zapeljala v križišče,« so sporočili s PU Ljubljana.

V trčenju se je lažje poškodoval sopotnik v policijskem vozilu. Zoper policista so uvedli prekrškovni postopek.

O podobni nesreči smo pisali tudi decembra lani, ko je policist prav tako na nujni vožnji pri Bavarskem dvoru v Ljubljani zapeljal v rdečo in pri tem trčil v drug avto.