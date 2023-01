Turnega smučarja pod Uršljo goro poškodoval plaz

Na območju Uršlje gore se je danes nekaj pred 11. uro turnemu smučarju med spustom sprožil snežni plaz in ga odnesel okoli 400 metrov po pobočju. Poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradcu, je objavila uprava za zaščito in reševanje.