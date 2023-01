Dallas (25-22) je tako prekinil niz treh zaporednih porazov in na lestvici zahodne konference ostaja na petem mestu, mesto slabši je na vzhodu Miami (25-22). Dallas je strnil vrste predvsem v obrambi, v napadu pa sprva odlično reševal podvajanja na 23-letnemu Ljubljančanu v prvem delu dvoboja. Po prvi četrtini je prednost po trojki, s katero je Luka Dončić prehitel sireno, znašala 11 točk, v drugi pa so jo domači še povišali, a na glavni odmor po slabšem zaključku odšli s +9.

Pet čez mejo desetih točk

V tretji četrtini je Dallas odločil dvoboj po delnem izidu 18:4, s čimer je prednost narasla na 24 točk. Dallas je mirno dvoboj pripeljal do konca, tekmecu pa prvič po 22. decembru (Minnesota Timberwolves) dopustil manj kot 100 točk.

Dončić je v 37:50 minute na parketu dosegel 34 točk, 12 skokov in sedem podaj. Iz igre je zadel 12 od 24 metov (5/8 za tri). V statistiko je vpisal še eno ukradeno in tri izgubljene žoge.

Še štirje drugi igralci Dallasa so presegli mejo desetih točk, pri gostih pa je 20 točk dosegel rezervist Victor Oladipo. Domači bodo še nekaj časa igrali brez Maxija Kleberja in Christiana Wooda.

Dončić: To tekmo smo morali zmagati

»Zelo pomembno je bilo, da smo z obrambo začeli od prve minute naprej. V prvi četrtini smo prejeli le 19 točk in nato smo nadaljevali v tem ritmu. Pričakovali smo zelo agresivno igro tekmecev. Za nas je bila to pomembna tekma, ki smo jo morali zmagati,« je povedal Dončić.

Trener Dallasa Jason Kidd je bil zelo zadovoljen, da so se njegovi igralci držali načrta in pripravili najboljšo obrambno igro v sezoni. Trener Miamia Erik Spoelstra pa je čestital tekmecem, poudaril je, da je pričakoval, da bodo po seriji tekem, ko so prejeli res veliko točk, našli tudi pot do obrambe, »žal smo bili mi tisti, proti katerim jim je steklo«.

Nuggetsi brez Jokića in Čančarja

Denver Nuggets (33-13) po zanesljivi zmagi proti Indiana Pacers (23-24) s 134:111 ostajajo na vrhu zahodne konference. Boljši izkupiček imajo v celotni ligi le Boston Celtics (34-12).

Ponoči so Nuggets igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića, v kadru pa ni bilo niti slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja. Ob njuni odsotnosti je 28 točk dosegel Aaron Gordon, Jamal Murray pa je vpisal trojni dvojček s 17 točkami, 14 podajami in 10 skoki.

Dvoboj med Los Angeles Lakers in Memphis Grizzlies še poteka, do zmag pa so ponoči kljub odsotnosti Stephena Curryja in Klaya Thompsona prišli prvaki Golden State Warriors (23-23) proti Cleveland Cavaliers (28-19) s 120:114. Sacramento Kings (26-18) ostajajo na visokem tretjem mestu na zahodu po šesti zaporedni zmagi. Tokrat so s 118:113 premagali Oklahoma City Thunder (22-24).

Los Angeles Clippers (24-24) so s 131:126 ugnali San Antonio Spurs (14-32). Brooklyn Nets (28-17) so po zaslugi 48 točk Kyrieja Irvinga s 117:106 premagali Utah Jazz (24-25). Atlanta Hawks (24-22) so bili s 139:124 boljši od New York Knicks (25-22), eno najslabših moštev lige Orlando Magic (17-28) pa so s 123:110 premagali New Orleans Pelicans (26-20).