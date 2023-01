Poziranje ob cesti

Človek je sam sebi najhujši sovražnik in največja nevarnost, so v zavodu Reševalni pas sklenili ob objavi fotografije ženske, ki se je ob avtocesti v bližini Celja fotografirala v snegu. To je bilo v ponedeljek zjutraj, ko je zaradi močnega sneženja na cestah vladal pravi kaos. »Slabe vozne razmere, nestrpnost na vsakem koraku, mi pa se gremo malo fotkat na sneg?!« so bili zgroženi in se posmehljivo vprašali, koliko všečkov le je dobila za svoj nevaren »fotošuting«. Brezvestno in predvsem nespametno je bilo tudi obnašanje fotografinje, saj je na odstavnem pasu stala poleg avta z vsemi odprtimi vrati. Glede na to, da je sneg pobelil bolj ali manj celo državo, ni povsem jasno, kaj je bilo na točno na tem kupu snega tako zelo posebnega, da sta se morali ustaviti prav tam. Zdi se, da so zadnja leta nekateri v lovu na všečke izgubili zdrav razum. Predlani smo poročali o treh mlajših najstnikih, ki so se fotografirali sredi avtoceste pri Jesenicah. Eden je celo legel na vozni pas. Za ovekovečenje nepozabnega trenutka v drzni situaciji zagotovo ni vredno umreti, a nekaterim taka možna posledica očitno sploh ne pade na pamet. Z razvojem moderne tehnologije število smrti zaradi sebkov (in to ne nujno ob cesti) narašča.

Snežni kaos

Ni pa bila gospodična v rožnatem edina, na odločitve katere sta več kot očitno slabo vplivala sneg in mraz. V uri in pol je v ponedeljek zjutraj na avtocestah zdrsnilo kar 30 tovornjakov (in to zaradi neustrezne zimske opreme, ki je na naših cestah obvezna že dva meseca!), vozniki katerih so očitno preslišali teden dni dolgo opozarjanje na slabo vreme. Zaradi tega so nastali zastoji, mimo katerih se tudi plugi niso mogli prebiti. Vozniki pa so se vendarle znašali nadnje, ne nad prave krivce. Darsove kamere so sicer ujele še več nevarnih situacij in posnetek objavili v kategoriji »saj ni res, pa je«. Mnogi vozniki so obtičali v snegu, dva tovornjaka sta na razcepu vozila vzvratno, eden od voznikov pa je v predoru Šentvid avto ustavil kar na levem voznem pasu in z njega začel čistiti sneg. Tako on kot sopotnik sta imela veliko sreče, da se jima ni kaj zgodilo, saj je mimo njiju švignilo več avtomobilov.

Padli na »mino«

Poln koš smole so imeli 15, 17 in 21 let stari fantje iz Novega mesta, saj jih je pri nevarnem početju opazil policist, ki sicer takrat ni bil v službi. Trojica se je na skuterjih naokrog vozila brez čelad, kar je bil njihov prvi greh, poleg tega pa so mirno in brez obotavljanja ob rdeči luči prečkali železniško progo. Za voznika, ki je čakal, da se zapornice spustijo, se niso zmenili. Napaka. Šlo je za policista, ki je trojico kmalu zatem opazil v bližnjem lokalu ter poklical na pomoč. Vsi trije so bili kaznovani zaradi nenošenja čelad, 17-letnik pa bo plačal kazen še zaradi nesramnega vedenja do policista.

Na pravem mestu ob pravem času

Da se proti zločinu bori tudi izven uniforme, je dokazal še en novomeški policist. Izven službenega časa je bil v neki trgovini, ko je opazil 28-letnika, kako s police jemlje hrano in jo skriva pod jakno. Spremljal ga je in videl, kako je smuknil mimo blagajne, ne meneč se za plačilo v višini nekaj sto evrov. Policist ga je uspel še pred izhodom ujeti in mu preprečiti pobeg. Nesojenemu tatu to ni bilo všeč, zagrozil mu je, da ga bo ustrelil, a policista s tem ni prestrašil. Zadržal ga je do prihoda kolegov in jim jih ga predal. Ugotovili so, da gre za starega znanca policije, ki je večkrat tudi nasilen.

Z motorko nad DJ-ja

Konkretno pijan okoli 40 let star moški je v soboto zvečer na smrt prestrašil goste lokala v hrvaškem kraju Daruvar. Ker mu je šla muzika v gostilni zelo na živce, je šel v avto in se vrnil z motorno žago. Pristopil je do DJ-ja, žago odložil na pult in 23-zagrozil, naj zavrti pesmi, ki mu jih je naročil. V nasprotnem primeru bo razbil pult. Moškega je policija odvedla na streznitev. Ali je DJ zamenjal muziko, ni znano.