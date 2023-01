Po ena zmaga (EP 2018 na Hrvaškem z 31:26) in remi (EP 2016 na Poljskem s 24:24) ter kar enajst porazov – to je katastrofalen izkupiček slovenskih rokometašev na dosedanjih 13 tekmah na velikih tekmovanjih proti Špancem. Edini zares odmeven dosežek jim je uspel v Malmöju na Švedskem na kvalifikacijskem turnirju za OI 2016 v Riu, ko so v prvem krogu po velikem preobratu v drugem polčasu premagali Španijo s 24:21 (12:16) in ji v krogu treh reprezentanc z enakim številom točk (Švedska – Slovenija 24:23, Španija – Švedska 25:23) preprečili pot v Brazilijo. Na koncu je odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah, na osnovi katere so v Rio odpotovali Slovenci (+2) in Švedi (-1), doma pa so ostali Španci (-1) zaradi poraza z gostitelji.

Zorman zelo pozna Špance

Selektor Uroš Zorman do obisti pozna španski rokomet: v sezoni 2003/04 je bil pol leta član Ademarja Leona (ta ga je nato posodil v Celje, kjer je v isti sezoni osvojil naslov prvaka Evrope), med letoma 2006 in 2009 igralec Ciudada Reala, s katerim je postal dvakratni evropski prvak, po sedemletnem igranju za poljske Kielce pa je bil v tem klubu od 2018 do 2020 pomočnik glavnega trenerja, naturaliziranega ŠpancaTalanta Dušebajeva po rodu iz Kirgizije, ki je bil tudi vrhunski igralec in španski reprezentant.

Pred današnjim obračunom v Krakovu je Zorman optimistično razpoložen. »Po naših predstavah na Poljskem so mnogi že postali evforični, a zame je najpomembneje, da moji igralci ostajajo z nogami trdno na tleh. Tudi sam uživam ob njihovih igrah in garanju na treningih. No, pridejo tudi trenutki, ko mi dvignejo pritisk, a to je pač sestavni del trenerskega posla. Za izboljšave v igri potrebujemo predvsem čas, toda najbolj me veseli, da ekipa na Poljskem kaže povsem nov obraz in da napreduje iz tekme v tekmo,« ocenjuje Uroš Zorman in dodaja: »Vsi se zavedamo, kdo in kaj so Španci v rokometu. Borili se bomo od prve do zadnje sekunde in šli na glavo, kajti to je boj za četrtfinale.«

Barcelona je bolj slovenska

Med 18 igralci imajo Španci trenutno le enega iz Barcelone (vratar Gonzalo Perez de Vargas), Slovenija kar dva. Poleg Domna Makuca tudi Blaža Janca, ki je v Katalonijo prišel leta 2020 iz Kielc. »Počasi, a zanesljivo se vračamo med najboljše. V reprezentanco se je vrnil občutek, da smo suvereni in da še stopnjujemo svojo formo. Ko smo v prvem delu prvenstva igrali z domačini Poljaki, smo morali zmagati, da bi lahko v nadaljevanju naredili kaj odmevnega. In nam je uspelo, povsem enaka zgodba pa bo tudi proti Špancem. Če želimo še naprej sanjati o četrtfinalu, ni druge možnosti, kakor da jih premagamo. Verjamem, da smo tega sposobni,« pravi 26-letni Blaž Janc, po štirih tekmah drugi strelec Slovenije z 19 goli ob le štirih zgrešenih strelih za Aleksom Vlahom (24).

Tudi Jure Dolenec je med letoma 2017 in 2021 nosil dres Barcelone, potem pa je odšel v francoski Limoges. Gorenjec je že pred prvenstvom dejal, da bo za Slovenijo vsaka tekma finalna. »In tudi tekma s Španci je za nas kot finale. Španija je v zadnjem obdobju dosegla velike stvari na reprezentančni ravni, zato bi jo postavil ob bok velesilama Franciji in Danski. Na igrišču vedno želimo pokazati vse najboljše, kar me kot igralca in kapetana zelo veseli. Če se želimo uvrstiti v četrtfinale, moramo premagati eno izmed favoriziranih reprezentanc. Proti Franciji nam ni uspelo, novo priložnost imamo proti Španiji in verjamem, da bi lahko bilo tokrat drugače. Španci so favoriti, a favoriti vedno ne zmagujejo,« pojasnjuje 34-letni Jure Dolenec, ki bo danes odigral 176. tekmo v reprezentančnem dresu (deveti na večni lestvici v Sloveniji), pri doseženih golih pa je trenutno na številki 643 (peti).

Skupina I (Krakov), 2. krog (danes): Slovenija – Španija (15.30), Iran – Francija (18.), Poljska – Črna gora (20.30), skupina II (Göteborg), 2. krog (danes): Zelen. otoki – Portugalska (15.30), Brazilija – Madžarska (18), Islandija – Švedska (20.30), skupina III (Katovice), 1. krog: Katar – Nizozemska 30:32 (19:15), Nemčija – Argentina 39:19 (24:11), Norveška – Srbija 31:28 (14:17), vrstni red: Nemčija in Norveška po 6, Nizozemska 4, Srbija 2, Katar in Argentina po 0, skupina IV (Malmö), 1. krog: ZDA – Bahrajn 27:32 (13:17), Egipt – Belgija 33:28 (22:15), Danska – Hrvaška 32:32 (15:16), vrstni red: Egipt 6, Danska 5, Bahrajn 4, Hrvaška 3, Belgija in ZDA po 0.

Ribera: Slovenija spet postaja svetovni hit Španci so na prvih štirih tekmah na SP 2023 štirikrat zmagali, a niso blesteli. V skupini A v Krakovu so premagali Črno goro (30:25), Čile (34:26) in Iran (35:22) ter osvojili prvo mesto, v uvodnem krogu drugega dela so se namučili s Poljsko (27:23). »Naša igra še ni na vrhunski ravni, a napredujemo iz tekme v tekmo. Pozna se nam odsotnost nekaterih vrhunskih igralcev,« pravi španski selektor Jordi Ribera, ki je na tem položaju od leta 2016, pred tem pa je bil tudi selektor Argentine (od 2004 do 2005) in dvakrat Brazilije (od 2005 do 2008 in od 2012 do 2016). Na velikih tekmovanjih je Španija osvojila kar 17 kolajn: devet na EP (dve zlati, pet srebrnih, dve bronasti) ter po štiri na SP (dve zlati, dve bronasti) in OI (štirikrat bron). V igri Španci veliko stavijo na super hitra krila, zato je zanje še poseben udarec, da sta poškodovana Barcelonina zvezdnika, desnokrilni Aleix Gomez in levokrilni Aitor Arino. Ribera pred tekmo s Slovenijo napoveduje: »Moram priznati, da me Slovenci pozitivno presenečajo s svojo igro. Slovenija spet postaja svetovni hit, zato nas čaka zelo težko delo. A verjamem, da ga bomo uspešno opravili.«