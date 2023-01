Preslišani Golemčev klic na pomoč

Po kratkotrajni evforiji in dolgo pričakovanem prebujenju klubske košarkarske scene v Ljubljani ob koncu lanske sezone, ko so bile Stožice trikrat polne, enkrat pa tudi legendarna dvorana Tivoli, je v letošnji znova nastopila apatija. Košarkarska Cedevita Olimpija je v evropski pokal vstopila s smelimi načrti, napovedovala boj za sam vrh, a je realnost povsem drugačna. Zmaji so po porazu proti Cluju, devetem na enajstih tekmah, na dnu skupine A, za osmim mestom, ki še pelje v končnico, pa zaostajajo za dve zmagi. Kljub temu da je preostalo še sedem tekem, se zdi preboj v drugi del na robu znanstvene fantastike. S tem pa bomo lahko sezono že označili za neuspešno.