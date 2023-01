Poraz Dallasa kljub 30 točkam Luke Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še tretji poraz po vrsti in izgubili proti Atlanta Hawks s 122:130. Slovenski zvezdnik v vrstah teksaške ekipe Luka Dončić je v 39 minutah na parketu dosegel 30 točk, Dallasu pa je pomagal še z osmimi asistencami in štirimi skoki. Ob tem pa je imel še sedem izgubljenih žog.