Načrt

Levosredinska vlada pod vodstvom premierja Roberta Goloba je po sedmih mesecih od oblikovanja ministrskega zbora končno začela delati, za kar je dobila mandat na aprilskih volitvah. Zmotno je namreč prepričanje, da so volilci na lanskih volitvah glasovali proti enemu človeku. Jasno je, česa si velika večina ne želi, bolj neotipljivo pa je, kaj si želijo. Nekaj je na to temo povedal koalicijski načrt sodelovanja z orisi dela na mnogih področjih. A umanjkale so podrobnosti, kakšne bodo konkretne rešitve, in predvsem, kako jih uresničiti. Vse to naj bi dobili na mizo v mesecu ali dveh, ko bodo predstavljena dopolnila h koalicijski pogodbi.