Afganistansko ministrstvo za upravljanje naravnih nesreč je sporočilo, da je v zadnjih osmih dneh umrlo tudi 70.000 glav živine, ki je za revnejše sloje afganistanske družbe življenjskega pomena. V več osrednjih in severnih provincah so bile zaradi močnega sneženja zaprte ceste, v glavnem mestu Kabul, kjer so se temperature spustile do 20 stopinj pod ničlo, pa so pomrznile vodovodne cevi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Afganistan se sicer sooča z drugo zimo po talibanskem prevzemu oblasti avgusta 2021, od takrat pa se humanitarne razmere hitro slabšajo. Po podatkih humanitarnih organizacij se to zimo več kot polovica od 38 milijonov prebivalcev države sooča z lakoto, skoraj štirje milijoni otrok pa trpijo zaradi podhranjenosti.

Poleg tega se humanitarne organizacije soočajo s strogimi omejitvami za ženske, ki so jim talibani sprva prepovedali delovanje v nevladnih organizacijah. Kasneje so prepoved omilili, vendar lahko ženske delajo le na področju zdravstva.