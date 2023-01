Jokić, ki je iz igre zadel 13 od 14 metov, je točkovnemu zbiru dodal 12 skokov in deset podaj.

Zlata zrna so pred domačimi navijači igrala brez trenerja Michaela Malona, ki je tekmo izpustil zaradi proticovidnega protokola. Začasno je njegovo delo prevzel David Adelman, ki je Slovencu Vlatku Čanarju namenil 16 minut na parketu.

Čančar za vodilno ekipo zahodne konference v tem času ni dosegel točke, saj je zgrešil edini met, zbral pa je en skok in dve podaji.

Michael Porter ml. je k zmagi dodal 23, Jamal Murray pa 17 točk.

Naslednja tekma Denver čaka v četrtek, ko bo v domači dvorani Ball Arena gostil še Minnesoto.

Los Angeles Clippers pa so doma izgubili proti Philadephia 76ers, ki so slavili s 120:110 in se z zmago povzpeli na tretje mesto vzhodne konference.

Prvi mož za Sixers je bil Joel Embiid, ki je tokrat končal pri 41 točkah in devetih skokih. Tyrese Maxey je s klopi dodal 22 točk, medtem ko je imel James Harden slabši večer z le šestimi točkami.

V domači ekipi, v katero se je po dveh tednih premora vrnil Paul George, je bil najbolj razpoložen Kawhi Leonard s 27 točkami. George je zbral 13 točk in osem skokov.

Milwaukee Bucks so pred svojimi navijači brez zvezdnikov Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona premagali Toronto Raptors s 130:122. Z zmago so se vrnili na drugo mesto vzhodne konference.

V odsotnosti omenjenih zvezdnikov je odgovornost prevzel Jrue Holiday, ki je dosegel 37 točk. Na drugi strani je bil odličen Fred VanVleet z 39 točkami, vendar ni imel dovolj pomoči pri soigralcih.

Brooklyn Nets so doživeli tretji zaporedni poraz, saj so pri San Antonio Spurs izgubili z 98:106. Ostroge so s tem prekinile niz petih porazov, k zmagi pa jih je popeljal Keldon Johnson s 36 točkami in 11 skoki.

Medtem pa so prvaki Golden State Warriors, kot veleva tradicija, obiskali Belo hišo. Ameriški predsednik Joe Biden jim je priredil sprejem in jih pohvalil za njihovo »veselje« in »zagnanost« na igrišču ter za njihovo družbeno predanost.

Predsednik je dejal, da Warriors »zrcalijo ZDA« s svojim slogom igre, ki vključuje »stalno gibanje, s svobodo posameznika in z osebnostjo, ki se združi v eno ekipo, ekipo, ki igra z veseljem, z željo, da bi bila najboljša.«

Vse je mogoče, »če to storimo skupaj,« je dejal.

Bojevniki so prišli v Belo hišo po prvi od zadnjih štirih zmag leta 2015, ko je bil predsednik Barack Obama, vendar niso obiskali Washingtona po dveh poznejših naslovih - leta 2017 in 2018 - zaradi drugačnih stališč z republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom.