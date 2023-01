Po prisilnem slovesu od selektorskega stolčka Slovenije zaradi številnih škandalov je Vujović v naslednjih letih treniral štiri balkanske klube: Železničarja iz Niša, Zagreb, banjaluškega Borca in Vardar. A lani je (ne)pričakovano prevzel vodenje Irana, ki je pod taktirko njegovega predhodnika, Španca Manuela Montoye Fernandeza, osvojil četrto mesto na azijskem prvenstvu v Savdski Arabiji in si priigral vozovnico za SP 2023. Za Iran je to šele drugi nastop med svetovno elito: prvič je igral v Katarju 2015, ko je bil selektor Slovenec Borut Maček, in med 24 reprezentancami osvojil 21. mesto.

»Na letošnje SP smo prišli kot popolni avtsajderji, a po uvodni zmagi proti Čilu so iranske ambicije nenormalno zrasle. Ljudje so mislili, da bomo nato premagali še vsaj Črno goro, če ne tudi Španije. Očitno niso normalni. Saj nisem čarovnik,« se je v svojem slogu odzval Veselin Vujović, ki se je že z zmago proti Čilu po neverjetnem preobratu (od 20:23 do 25:24 v zadnjih petih minutah) izognil zadnjemu mestu v skupini A in izpadu v tolažilni predsedniški pokal za uvrstitev od 25. do 32. mesta. Na drugi tekmi proti svoji domovini Črni gori je tesno izgubil z 31:34, uničila pa sta ga igralca z enakim priimkom: Miloš (10 golov) in Branko Vujović (9): »Porazila me je domovina, igralca Vujovića pa sta pokopala selektorja Vujovića. Noro.«

Iranec v slogu Anderssona

Zadnji obračun proti Španiji je bil igra mačke z mišjo (35:22), Črnogorec pa je spet »zablestel« s svojimi besedami v angleščini med eno izmed minut odmora. Ko je eden izmed njegovih reprezentantov že po nekaj sekundah napada prehitro streljal na španska vrata in zgrešil, mu je Vujović jezno dejal: »Streljaš že po petih sekundah? Pa ti šutiraš kot Kim Andersson. Brez prave priložnosti, brez vsega? Neverjetno.« V mislih je imel dva metra visokega levorokega ostrostrelca in nekdanjega reprezentanta Švedske (pri 40 letih še vedno igra za domači Ystads), ki je bil znan po tem, da je s svojimi streli napade zaključeval zelo hitro z vseh položajev in iz neizdelanih priložnosti.

Minuti odmora pod Vujovićevim vodstvom si bosta za vedno zapomnila tudi dva sedanja reprezentanta Slovenije. Na evropskem prvenstvu na Hrvaškem 2018 je imel Blaž Blagotinšek na tekmi proti Španiji v Varaždinu (zmaga Slovenije z 31:26) kar nekaj preglavic z nasprotnikovim igralcem Joanom Canellasom, zato ga je Vujović med minuto odmora nahrulil z grobimi besedami: »Če te Canellas še enkrat preigra, bom ubil tako tebe kot sebe. Takoj naju bom ubil. Na mestu. On je zaradi utrujenosti že zdavnaj umrl.« Še hujših besed je bil na tekmi Zagreb – Meškov Brest v regionalni ligi Seha s Črnogorčeve strani zaradi slabše igre deležen Aleks Vlah, takratni igralec hrvaškega kluba: »Umri, je*em ti življenje, da ti je*em! Umri že, da mi te ne bo treba več gledati. Umri že.«