Po lanski kratkotrajni evforiji so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji v letošnji sezoni veliko stavili na evropski pokal. Vodstvo kluba je iz prve roke videlo, kakšne so lahko Stožice, ko pridejo resnično pomembne tekme. A stvari so se iz takšnih in drugačnih razlogov zalomile, Ljubljančani pa so z le dvema zmagama in kar osmimi porazi zdaj s hrbti naslonjeni ob zid. V primeru današnje zmage proti Cluju bi romunsko moštvo ujeli na devetem mestu in se podali v boj za končnico, v primeru poraza pa bi se njihove možnosti za izločilne boje močno skrčile. »Narediti moramo vse, da ostanemo živi. Najslabše je, da pridemo v situacijo, ko nam preostale tekme v evropskem pokalu ne bi pomenile nič več,« je jasen trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Ključen Zoran Dragić, ki bo odsoten še dva tedna

Kapetan Edo Murić in soigralci v zadnjem obdobju sicer zbirajo zmage in imajo predvsem v ligi ABA odličen izkupiček, kar preseneča tudi Golemca. A že celotno sezono se vleče ista težava. To je igra v obrambi. Ko je nasprotnik kakovostno na nižji ravni, še gre, ko pa zmaji naletijo denimo na Bursaspor, možnosti za uspeh skopnijo. »Ne lažimo si – ta ekipa je odvisna od napada. Nismo obrambno naravnani. Nimamo centrov, ki bi lahko skočili na branilce in se hitro vrnili pod koš. Imamo Yogija Ferrella, ki lahko, ko je motiviran, igra odlično v obrambi. A zna tudi hitro podceniti nasprotnika in se sprostiti, ne glede na to, da ga opozarjamo na to. Kot trenerju mi je najhuje, da ne morem kazensko potegniti na klop igralca, ko naredi napako v obrambi. Za kaj takega enostavno nimamo dovolj široke rotacije. Ko igralec ve, da po napaki ne bo odšel na klop, se sprosti. Igral sem košarko in točno vem, kako je. Malo se utrudiš, zadihaš, potem pa raje nekoga spustiš v obrambi, kot da v napadu ne bi imel moči. To naredi eden, pa drugi, tretji, in vse pade v vodo. Vsekakor pa ne bomo odstopali od zahtev in bomo še naprej trdo delali, da dvignemo raven obrambe,« pojasnjuje Golemac.

V tem pogledu je za Olimpijo ključen Zoran Dragić, ki pa v letošnji sezoni nima sreče s poškodbami. Ni naključje, da so zmaji daleč najboljšo obrambno tekmo odigrali proti Partizanu, ko je Dragić po poškodbi stegenske mišice, ki jo je staknil na evropskem prvenstvu, že prišel v pravo formo. A nato je sledilo bakterijsko vnetje komolca, po katerem bi se moral proti Splitu že vrniti, a se je vse skupaj zavleklo za vsaj dva tedna. »Dragić je 'libero', ki z dolžino rok, agresivnostjo in željo pokriva celoten parket. Ob tem se ne boji kontakta, brez njega pa izgubljamo tudi na višini. Zdaj mora Radović igrati po 25 minut na tekmo. Roka lahko samo pohvalim, saj je odlično reagiral, a nismo tako predvidevali. Upam, da bo nared vsaj Matković, ki nam daje novo dimenzijo v igri. Teden dni ni treniral, zato proti Splitu več kot pet minut ni mogel igrati.«

Cluj kot Bursaspor, a z manj kakovosti

Golemca pred današnjo tekmo ne skrbi, da bi njena pomembnost zlezla pod kožo igralcem. »Ustvarili smo napetost, ker se morajo zavedati, za kako pomemben obračun gre. Imamo pa dovolj izkušenih posameznikov, zato me ne skrbi,« pravi. Cluj je na prvi medsebojni tekmi pred domačimi navijači znal izkoristiti zdesetkanost zmajev, kljub trem zaporednim porazom v drugokakovostnem evropskem tekmovanju pa je na zadnjem obračunu močno namučil gostujoči Bourg. Od medsebojnega obračuna 19. oktobra je sicer močnejši še za starega znanca parketov lige ABA Nemanjo Gordića. »Cluj igra podobno agresivno kot Bursaspor, le da z malo manj kakovosti. Morali bomo precej bolje teči, se odločneje odkrivati in biti bolj fizični, če želimo priti do zmage. In seveda dvigniti obrambo. V Bursi smo dosegli 93 točk. Pri nas napad nikoli ni problem.«