Sodišče v Sarajevu je danes na predlog tožilstva odredilo enomesečni pripor za sedem od desetih aretiranih nacionalističnih skrajnežev, starih od 20 do 28 let, ki so obtoženi nasilništva, pitem ko so v soboto v sarajevskem hotelu Ilidža s solzivcem napadli starše otrok iz beograjskega nogometnega kluba Zvezdara. Ti so sodelovali na tradicionalnem mednarodnem turnirju v Sarajevu, na katerem igra veliko klubov z območja nekdanje Jugoslavije. Incident, v katerem so nacionalistični huligani z nožem lažje ranili eno osebo, sta ostro obsodila župan Sarajeva Benjamin Karić in predsednik vlade sarajevskega kantona Edin Forto. Oba pa sta izrazila zadovoljstvo, da so »prijatelji iz Srbije« ostali v mestu do konca turnirja.

Beograjčani pravijo, da so po tekmi njihovih otrok zamaskirani huligani z baklami in noži vdrli v hotel, kjer so se s pomočjo solzivca hoteli polastiti njihove zastave, na kateri v cirilici piše Zvezdara. Domnevno so jo zamenjali za zastavo Crvene zvezde. Vse pa se je začelo, ko so na tekmi splitskega kluba NK Galaski z Zvezdaro desetletni otroci iz Splita vzklikali: »Ubij Srba!« Organizatorji turnirja so zato splitski klub diskvalificirali in mu prepovedali, da bi še kdaj igral na tem turnirju. Takšen incident naj bi se zgodil prvič v 15 letih, odkar organizirajo turnir, ki so ga vseeno izpeljali do konca.

Zunanji minister Srbije Ivica Dačić je incidenta označil za posledico ščuvanja proti Srbom v BiH. Bolj umirjeno se je odzval predsednik Republike srbske Milorad Dodik, ki je zahteval kaznovanje storilcev.