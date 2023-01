Tiskovna predstavnica policije je potrdila, da so Greto in druge aktiviste med protesti odpeljali policisti in da so sedaj pridržani. Odločitev o nadaljnjih ukrepih bodo sprejeli pozneje, niso pa uradno aretirani, je dodala.

Greta Thunberg se protestov udeležuje že več dni. Med drugim je bila med protestniki, ki jih je policija fizično odstranila iz vasi Lützerath, ki so jo zaradi nasprotovanja širitvi tamkajšnjega premogovnika več dni zasedali podnebni aktivisti.

Policisti so v ponedeljek iz enega od predorov v vasi evakuirali še zadnja dva protestnika. Vas, ki je v lasti energetskega velikana RWE, bodo zdaj podrli in naredili prostor za predvideno širitev.

Pri RWE pričakujejo, da bo rušenje vasi trajalo približno osem do deset dni, premog pa naj bi na območju začeli kopati marca ali aprila.