Ljubljana . Z izjemno logistično in operativno zahtevno akcijo, v kateri je prejšnji teden sodelovalo 550 kriminalistov in policistov, so slovenski organi pregona zaključili dve leti trajajočo preiskavo mednarodne kriminalistične združbe. Ta je iz svojih celic v Kranju in na Jesenicah preprodajala večje količine heroina, kokaina, konoplje, amfetamina in ekstazija. Nekaj podrobnosti o delovanju združbe smo v Dnevniku opisali že prejšnji teden, ko so po državi potekale aretacije, včeraj pa je preiskavo predstavila tudi policija.

Kranjsko celico, ki je delovala najmanj od konca marca do srede maja 2021, je iz tujine vodil državljan Srbije, v njej pa je sodelovalo najmanj šest oseb. Drugo, s sedežem na Jesenicah, ki je delovala najmanj od srede februarja 2019 do prejšnjega tedna, je vodil Slovenec, v njej pa je sodelovalo najmanj 26 oseb. Zanimivo je, da so člani združbe celo sami proizvajali amfetamin in gojili konopljo v hišah po vsej Sloveniji. Te so najemali s ponarejenimi hrvaškimi dokumenti. »Da jih ne bi ujeli, so proizvodnjo večkrat selili, drogo pa prodajali predvsem v Avstrijo in tudi Italijo. Cena je na tujem trgu namreč bistveno višja,« je pojasnil David Antolovič, direktor uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi. Rastline so prek kurirjev dobavljali iz Avstrije, pri izdatkih pa varčevali tudi tako, da so ponekod kradli elektriko, ki so jo potrebovali za laboratorije. S tem so distributerjem ustvarili za okoli 50.000 evrov dolga.

Denar nosili prek planinskih poti

Prejšnji teden so pri 28 osumljencih opravili 50 hišnih preiskav, štirinajst osumljenih, ki so trgovali z drogo tako pri nas kot pri severnih sosedih, je v priporu (eden sicer v hišnem). Zaradi suma storitve 213 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom so kriminalisti na PU Kranj ovadili 49 oseb. V hišnih preiskavah so zasegli 11 kilogramov amfetamina, več kot 3000 tablet ekstazija, več deset kilogramov konoplje in kakšen kilogram kokaina. V šestih hišah so odkrili prostore za proizvodnjo konoplje ter opremo, vredno okoli 300.000 evrov. Zasegli so še dve avtomatski puški kalašnikovki, dve pištoli in eno puško, dodatno pa nekaj več kot 300.000 evrov gotovine, ki so jo osumljenci skrivali v stanovanjih. Mednarodno hudodelsko združbo je vodil 31-letnik z Jesenic. »Vsak njen član je imel svojo vlogo, vodja pa jih je koordiniral in bedel nad celotno dejavnostjo,« je njeno delovanje opisal Primož Donoša, vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Kranj. Osumljenci so uporabljali različne metode, da jih ne bi odkrili. »Za svoje posle so uporabljali tudi planinske poti, recimo prek starega Ljubelja. En član je iz Avstrije prinesel torbo z denarjem, na vrhu, ob meji, pa jo je predal članu združbe iz Slovenije,« je še pojasnil. Da jih niso ujeli, so kurirje v akcijo za predajo denarja ali droge poslali takrat, ko tam ni bilo nadzora avstrijske policije. Člani združbe so tudi nasilno izterjevali dolgove, saj so grozili tistim, ki so jim bili dolžni denar za dostavljeno drogo. »Načrtovali so, da bi enega od dolžnikov prisilili, da bi šel v Turčijo in prodal ledvico ter s tem poplačal dolg,« je o metodah združbe še dodal Donoša.

Dolžniku zažgali lokal

Slovenski organi pregona so v operaciji sodelovali z avstrijskimi kolegi. Prejšnji teden so tam aretirali sedem oseb, pet avstrijskih in dva bosanska državljana, v dvanajstih hišnih preiskavah so zasegli dvanajst kilogramov marihuane, 800 gramov kokaina, pol milijona evrov gotovine, več luksuznih avtomobilov in ročnih ur, orožje, mobilne telefone, računalnike. Pri naših severnih sosedih so člani združbe z dolžniki očitno znali obračunati. »Novembra 2021 je do zdaj neznani storilec do tal požgal lokal v Salzburgu, ker si je upravljalec lokala nakopičil visok dolg pri slovenski kriminalni združbi,« je pojasnil vodja salzburške kriminalistične policije Christian Voggenberger. In samo še kot zanimivost – nekaj droge so v Salzburgu dostavili celo v javno hišo, po domače bordel.

Posredovanje iz pripora Preiskovalci so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi ugotovili, da je bil v posle vpleten tudi 41-letni Aleš Zupančič iz Komende, ki mu trenutno že sodijo zaradi preprodaje prepovedanih drog. Ker je v priporu, naj bi prodajo več kilogramov kokaina organiziral in vodil kar izza rešetk.

Milijon evrov dobička Kriminalna združba bi lahko s samo eno žetvijo zaslužila več kot 310.000 evrov, saj gre za proizvodnjo konoplje v zaprtih prostorih pod posebnimi pogoji, pri čemer cena kilograma pri nas znaša od 3200 do 3500 evrov. Samo s proizvodnjo konoplje bi tako dobili 1,2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi na leto. Vodji združbe očitajo, da je s prodajo do zaključka preiskave pridobil 1.050.000 evrov.