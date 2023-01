Na poseben večer v ligi NBA, ko slavijo dan Martina Luthra Kinga, je Tatum zbral doslej največ točk v tej sezoni. S tem pa je izenačil dosežek pokojnega Kobeja Bryanta, ki je pred dopolnjenim 25. letom prav tako petkrat presegel mejo 50 točk na tekmah rednega dela. Rekord v tem pogledu pripada Wiltu Chamberlainu (13). Slovenski as Luka Dončić ima za primerjavo štiri tovrstne tekme.

»Ob njem sem videti boljši trener,« je po tekmi o 24-letnem varovancu dejal Joe Mazzula. »Zadeval je vse vrste metov, od prodorov, po preigravanjih do takojšnjih metov. Pomembna pa je tudi ponižnost te ekipe, ki je resnično sodelovala z njim, da je prišel do 51 točk,« je še dodal trener Celtics (33-12).

Tatum je zadel 15 od 23 metov iz igre, od tega sedem od 12 za tri točke. Ob tem je zadel vseh 14 prostih metov in zbral še devet skokov. Pri Charlottu sta Jalen McDaniels in LaMelo Ball dosegla 26 oz. 25 točk.

Kelti imajo na vrhu lige tri zmage več od Denverja (30-13) in Memphisa (30-13).

Prav Memphis Grizzlies so ponoči dobili še deseto zaporedno tekmo, brez težav so premagali Phoenix Suns s 136:106. Sonca še naprej igrajo brez Devina Bookerja in Chrisa Paula, Ja Morant pa je za Memphis dosegel 29 točk, 28 jih je dodal Desmond Bane.

Milwaukee Bucks (28-16) so s 132:119 premagali Indiana Pacers (23-22) in ostajajo na tretjem mestu vzhodne konference. Znova je zaradi poškodbe manjkal Giannis Antetokounmpo, v njegovi odsotnosti pa je blestel Jrue Holiday s 35 točkami in 11 asistencami. Za Indiano je Myles Turner dosegel 30 točk ob štirih blokadah.

Cleavled boljši od New Orleansa

Cleveland Cavaliers (28-17) so v zanimivem obračunu slavili proti New Orleans Pelicans (26-18) s 113:103. S 30 točkami se je izkazal Darius Garland (11 podaj).

Prvaki Golden State Warriors (22-22) so bili boljši od Washington Wizards (18-26) za šele drugo zmago na zadnjih šestih tekmah. Stephen Curry se je izkazal z 41 točkami. Jordan Poole je 26 od svojih 32 točk dosegel v prvem polčasu, Kristaps Porzingis pa je 25 od svojih 32 točk prav tako prispeval v prvih 24 minutah.

Na preostalih tekmah so Toronto Raptors (20-24) po podaljšku ugnali New York Knicks (25-20) s 123:121. New York je vodil za devet točk dobrih pet minut pred koncem, a se rešil v podaljšek po zabijanju RJ Barretta (32 točk).

Atlanta Hawks (22-22) so bili po zaslugi odličnega prvega polčasa s 121:113 boljši od Miami Heat (24-21). Tem ni pomagalo niti 34 točk Jimmyja Butlerja.

Utah Jazz (23-24) so tesno s 126:125 slavili proti Minnesota Timberwolves (22-23). Pri Jazz je sedem košarkarjev preseglo mejo 10 točk, pri volkovih pa šest.

Na zadnji tekmi večera, posvečenega Martinu Luthru Kingu, so Los Angeles Lakers zabeležili 20. zmago v sezoni (20-24), ko so premagali najslabše moštvo lige Houston Rockets (10-34).

Ob zmagi s 140:132 se je najbolj izkazal LeBron James s kar 48 točkami. S tem se je na večni lestvici strelcev še približal Kareemu Abdul-Jabbarju, ki je kariero končal z rekordnimi 38.387 točkami. James jih ima zdaj 38.072. Turški center Alperen Sengun je za Houston zadel 14 od 17 metov iz igre za rekord kariere s 33 točkami, ob tem je pobral še 15 skokov.