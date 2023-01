Portlandu je uspel popoln uspeh nad Dallasom, saj je v dveh dneh dvakrat zmagal in prvič po sredini decembra spet prišel do dveh zmag zaporedoma. Prvi zvezdnik Damian Lillard je dosegel 40 točk.

Dončić, ki je počival zaradi bolečega gležnja, je to sezono izpustil pet tekem. Vse so bile druge tekme dvojnih gostovanj.

Sicer so gostitelji ob začetku zadnje četrtine vodili le za dve točki (98:96), nato pa je v zadnjem delu igre Jusuf Nurkić dosegel pomembno trojko, s katero so se odlepili od Dallasa.

Spencer Dinwiddie je bil prvi strelec Dallasa z 28 točkami in devetimi podajami.

Naslednja tekma Teksašane čaka v četrtek, ko bodo doma gostili Atlanta Hawks.

Medtem pa so biki v domači dvorani United Center s 132:118 premagali prvake Golden State Warriors in prekinili črn niz treh porazov. V odsotnosti poškodovanega DeMarja DeRozana je blestel črnogorski zvezdnik Nikola Vučević, ki je dosegel 43 točk.

»Zelo zgodaj sem začel zadevati. Težko je to razložiti. V sebi dobiš občutek, da bo to nekako tvoj večer, in le igraš,« je po tekmi dejal Vučević.

»Resnično smo dobro premikali žogo. Igrali smo agresivno, napadalno in uspelo se mi je postavljati na prava mesta za met,« je dodal Črnogorec.

Zach LaVine je k zmagi dodal 27 točk, Alex Caruso in Ayo Dosunmu vsak po 12, Coby White pa 15 s klopi. Dragić, ki je odigral devet minut, je v tem času dosegel štiri točke in izgubil dve žogi.

Zmaga je za bike prišla ob pravem času, saj jih zdaj čaka pot v Pariz, kjer se bodo naslednji teden pomerili z Detroit Pistons.

Medtem pa je nov poraz branilce naslova, ki so izgubili kar 23 žog, potisnil na osmo mesto zahodne konference z izkupičkom 21-22.

Do zmage tudi Denver

Vodilna ekipa zahodne konference Denver Nuggets je doma za las ušla presenečenju in s 119:116 tesno premagala Orlando Magic. Odločilni mož je bil Srb Nikola Jokić, ki je 1,2 sekunde pred koncem zadel trojko.

»To je res dober občutek, kadar tako odločiš tekmo,« je dejal Jokić, ki je tekmo končal s trojnim dvojčkom. Za svoj 88. tovrstni dosežek v karieri je zbral 17 točk, 14 podaj in deset skokov.

Slovenec Vlatko Čančar pri 13. zaporedni zmagi Denverja ni sodeloval, saj ga ni bilo v postavi ekipe za obračun z Orlandom.

Julius Randle je dosegel 42 točk, New York Knicks pa so prišli do tretje zaporedne zmage s slavjem nad Detroitom s 117:104.

Randle je zbral še 15 skokov, Jalen Brunson pa je k udobni zmagi kratkohlačnikov dodal 27 točk.

V Los Angelesu sta Kawhi Leonard in Terance Mann skupaj prispevala 61 točk k zmagi Clippers s 121:100 nad Houston Rockets, ki so doživeli še deseti zaporedni poraz.

LeBron James pa je postal šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je dosegel 38.000 točk. Pri porazu njegovih Los Angeles Lakers s 112:113 proti Philadelphia 76ers je superzvezdnik lige dosegel 35 točk in zmanjšal zaostanek za rekorderjem Kareemom Abdul-Jabbarjem na 363 točk.

Kljub njegovi izjemni predstavi pa so jezerniki doživeli že 24. poraz v sezoni.

V vzhodni konferenci so Brooklyn Nets doživeli poraz s 102:112 proti Oklahoma City Thunderju. Številka 2 za vodilnimi Boston Celtics imajo po zmagi Sixers zdaj le še minimalno prednost pred zasledovalcema iz Philadelphie in Milwaukeeja.