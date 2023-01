Visok poraz Dallasa v Portlandu

Košarkarji Portland Trail Blazers so v severnoameriški ligi NBA s 136:119 premagali Dallas Mavericks. Za poražene goste je slovenski zvezdnik Luka Dončić v pol ure in šestih minutah igre dosegel 15 točk, 10 podaj in šest skokov, precej manj od njegovega siceršnjega povprečja.