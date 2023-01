Na osmem mestu je od Slovenk končala Nika Prevc (214,8), 17. je bila Ema Klinec (197,5), 20. pa Katra Komar (185).

Na tekmi so nastopile vse Slovenke, ki so bile v kvalifikacijah, v finalno serijo se ni uvrstila le Maja Vtič (81,2), ki je končala na 35. mestu.

Pinkelnig je vodila že po prvi seriji tretje tekme v Zau in na koncu slavila peto zmago sezone. Na drugem mestu se je v finalni seriji obdržala Freitag, eno mesto za zadnjo mesto na stopničkah pa je v drugi seriji pridobila Ström.

Križnar je bila po uvodni seriji peta in z drugim skokom izgubila eno mesto, na koncu pa končala za Norvežankama Silje Opseth in Anno Odine Ström, razlika do tretjega mesta pa je bila zgolj 1,7 točke

Do stopničk je najboljšo slovensko ta dan ločil le neizveden telemark, sicer se je zelo približala stometrski razdalji. S tem je delila drugo daljavo, pol metra več je skočila le Pinkelnig.

V finalu je zelo napredovala Nika Prevc, ki se je s 13. mesta prebila med deseterico, tudi Klinec in Komar pa sta pridobili mesti.

Pinkelnig ima sedaj v pokalu 263 točk prednosti pred Nemko Katharina Althaus na drugem mestu. Slednja je današnjo tekmo končala mesto za Križnar. Ta je v pokalu ostala peta, na sedmo pa je nazadovala Klinec in izgubila eno mesto.

Po japonski seriji v Sapporu in Zau ter krajšem premoru se bo svetovni pokal nadaljeval med 27. in 29. januarjem v nemškem Hinterzartnu.