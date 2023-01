Po dveh zanesljivih zmagah bodo v Krakov, ki bo med 18. in 22. januarjem gostil glavni del tekmovanja, zagotovo prenesli vsaj dve točki, pred njimi pa je še tekma s šestkratnimi svetovnimi prvaki iz Francije, ki se bo v kultni dvorani Spodek v ponedeljek pričela ob 18. uri.

Slovenska izbrana vrsta je bila v zadnjem letu na stranskem tiru. Po klavrnem nastopu na lanskem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem ter slovesu po prvem delu tekmovanja se ji ni izšlo niti v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo na Švedskem in Poljskem, kamor se je uvrstila šele po posebnem povabilu Mednarodne rokometne zveze.

Po dveh lanskih aprilskih porazih proti Srbiji v Celju in Kragujevcu je bilo v njenih vrstah zaznati veliko slabe volje, a trud in energija Uroša Zormana, ki je po polomu na EP 2022 nasledil švedskega strokovnjaka srbskih korenin Ljubomirja Vranješa, že kažeta prve rezultate.

Znanilca slovenske rokometne pomladi sta bili že nedavni generalki za letošnji mundial, ko se je proti izjemno sposobni Madžarski prikazala v lepi luči. Dobri predstavi iz Ljutomera in Velike Kaniže je prenesla tudi v skupinski del v Katovice, kjer je v nasprotju z napovedmi opozorila nase ter se iz stranskega spremenila v glavnega igralca na letošnjem turnirju.

Po zmagi nad Poljaki je celo v resnih kombinacijah za uvrstitev v četrtfinale, kar pa bo v izostreni konkurenci s Francozi, Španci in Črnogorci, ki bodo v glavnem delu tekmovanja poleg Slovencev glavni kandidati za dve vstopnici za preboj med osem najboljših na letošnjem turnirju, težko doseči.

»O četrtfinalu ne razmišljamo. Po zmagah nad Savdsko Arabijo in Poljsko je naša osrednja naloga priprava na naslednjega tekmeca in to bo že v ponedeljek Francija,« je po sobotni prepričljivi predstavi proti Poljakom, kjer so že v prvi polovici tekme utišali 10.000 domačih gledalcev, dejal Zorman, ki ga najbolj zanima naslednja tekma proti Franciji.

»Proti Francozom nimamo česa izgubiti. Vsi vemo, da so velesila, že v hotelu delujejo zastrašujoče, kaj šele na igrišču. Na ponedeljkovi medsebojni tekmi gremo igrati rokomet. Vem, da bomo moji varovanci dali vse od sebe, bomo videli, kaj nam bo to prineslo. V tekmo gremo povsem neobremenjeni,« je še dodal Zorman.

V slovenski izbrano vrsti na tekmi proti Poljski ni bilo »šibkega člena«, prav vsi so prispevali svoj kamenček v mozaik zmage. Najbolj učinkovit mož na igrišču je bil kapetan Jure Dolenec, ki je dosegel sedem golov.

»Lepo se je pogovarjati po tej zmagi, sploh po vseh dogodkih v zadnjem letu,« je uvodoma dejal Škofjeločan in dodal: »Na Poljsko smo se dobro pripravili. Na igrišču smo izpolnili vse naloge selektorja, sploh v obrambi, v napadu pa se dajo zadeve vedno storiti bolje in še bolj natančno. Sami sebi smo dokazali, da zmoremo. Osvojili smo dve pomembni točki za glavni del tekmovanja, a zaradi tega ni treba biti evforičen.«

»Pred odhodom na letošnji mundial smo rekli, da gremo tekmo po tekmo. Do današnje tekme nisem pomislil na nobenega našega tekmeca v drugem delu tekmovanja, razmišljal sem le o Poljski in Franciji. Menim, da je to edini način, da se doseže dober rezultat na velikem turnirju,« je dejal Dolenec.

Slovenijo po dnevu premora že v ponedeljek čaka velika Francija. V deželi šestkratnih svetovnih ter po trikratnih olimpijskih in evropskih prvakov igra tudi 34-letni Škofjeločan. Med letoma 2013 in 2017 je bil član Montpelliera, po štirih letih igranja za Barcelono pa je pred poldrugim letom oblekel dres Limogesa.

»Ne vidim boljše ekipe od Francije, le redki se ji lahko zoperstavijo. Na Francijo se bomo temeljito pripravili, upam, da bomo sposobni na igrišču izpolnjevati vse selektorjeve naloge, kot smo jih proti Poljski,« je še na koncu dodal Dolenec.