Junak Edmontona na derbiju pacifiške skupine proti San Joseju je bil vodilni strelec lige Connor McDavid. Ta je rojstni dan, tega praznuje 13. januarja, proslavil z dvema zadetkoma in pomagal svoji ekipi še z asistenco. Za Edmonton so zadeli še Klim Kostin, Ryan Nugent-Hopkins, Leon Draisaitl, Jesse Puljujarvi in Ryan McLeod. Častni zadetek za domačo zasedbo morskih psov, ki je bil tudi zadnji zadetek na tekmi, je dosegel Oskar Lindblom. Draisaitl in Nugent-Hopkins sta ob tem vsak prispevala še dve podaji.

Edmonton si 49 točk v razvrstitvi tihomorske divizije deli s četrtuvrščenim Calgaryjem, medtem ko San Jose s 34 točkami ostaja na predzadnjem mestu. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja (56 točk) zgolj dve točki zaostajajo za vodilno ekipo Vegas Golden Knights.

Kralji bodo v nedeljo gostili drugo najboljšo ekipo metropolitanske skupine New Jersey Devils, ki so že v Los Angelesu in so premagali mestne tekmece Kings, Anaheim Ducks. Jack Hughes je dosegel dva zadetka in podajo za Devils, ki so v dvorani Honda s 6:2 odpravili račke. Jesper Bratt je dosegel dva zadetka, Damon Severson je prispeval tri asistence, Vitek Vaneček pa je zbral 31 obramb za Devils, ki so dosegli tretjo zmago po vrsti.