Fotografije, ki narekujejo galerijske prakse

Vodja Galerije Jakopič in Galerije Vžigalica dr. Marija Skočir je umetnostna zgodovinarka ter kuratorka, ki je doslej kurirala prek 30 razstav, vodila več kot 80 razstavnih in kulturnih projektov, konferenc, izobraževalnih programov, dogodkov, med drugim je dvakrat bdela nad organizacijo slovenske predstavitve na beneškem bienalu. Kot avtorica ali soavtorica se podpisuje pod številne monografije in kataloške publikacije. Že od nekdaj pa je njena prva strast fotografija. Predlani je doktorirala na temo srednjeevropske zgodovine fotografije, fotografija pa je tudi po njeni zaslugi v Galeriji Jakopič dobila svoje osrednje mesto v mestu. V zadnjih letih so gostili kar nekaj svetovnih fotografskih imen (denimo Sebastião Salgado, Roger Ballen, Josef Koudelka, Letizia Battaglia), ves čas pa pozornost namenjajo tudi domačim fotografom in fotoreporterjem. Petnajst let predrugačenja galerijske profiliranosti v tem letu obeležujejo z manjšim jubilejem ter s tremi večjimi razstavami.