Bolniki naj parkirni prostor iščejo na trgu

Parkirne razmere na širšem območju univerzitetnega kliničnega centra so učni primer, do kakšnih anomalij lahko pride, če se prepustimo nevidni roki trga. Začnimo pri osnovah. Mesta parkirno politiko običajno vodijo tako, da omejujejo število parkirnih prostorov in čas parkiranja ter zaračunavajo visoko parkirnino tam, kjer so avtomobili ne samo najmanj zaželeni, temveč je preprosto nemogoče ustreči parkirnim apetitom. V Ljubljani je to ožje mestno središče, kjer je parkiranje ob vozišču omejeno na štiri ure in stane 1,2 evra, v občinskih garažnih hišah pa ura parkiranja stane 1,5 evra (do treh ur na Kongresnem trgu). Z oddaljenostjo od mestnega središča parkirnine padajo, dovoljeni čas parkiranja pa se podaljšuje. Klinični center je tako šele v coni 3, kjer je parkiranje ob vozišču za današnje razmere že smešno poceni, saj je treba za vsako uro parkiranja odšteti 40 centov.