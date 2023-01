Čeprav so imeli po lanski dobri sezoni in uspešni poletni »tržnici« visoke apetite, Chicago Gorana Dragića v ligi NBA nadaljuje s povprečnimi predstavami. Kazalo je, da se utegnejo biki prebuditi, saj so nanizali tri zaporedne zmage in vmes prekinili tudi serijo dvanajstih zaporednih uspehov Brooklyna, a so nato klonili proti Bostonu in nazadnje Washingtonu s 100:97. S povprečnimi predstavami nadaljuje tudi zlati kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić, ki je v 15 minutah na parketu zbral štiri točke ter po dve asistenci in ukradeni žogi.

Chicago, ki je to pot igral brez prvega imena ekipe DeMarja DeRozana, se na lestvici vse bolj oddaljuje od mest, ki neposredno peljejo v končnico. Zato so vse glasnejši pozivi navijačev, naj vodstvo ekipo »razbije« in z menjavami poskuša zagotoviti svetlejšo prihodnost, a so za zdaj neuslišani. »Ves čas se pogovarjamo. Pogovarjali smo se tudi med polčasom tekme proti Washingtonu. Nekateri igralci so moje sporočilo sprejeli in dvignili raven igre, a moramo kot moštvo dojeti, kako vseh 48 minut držati ritem in ne imeti padcev v igri, ki se nam dogajajo prepogosto in nas stanejo marsikatero zmago,« je povedal trener Chicaga Billy Donovan, ki se je poleti mudil tudi v Sloveniji, ko je obiskal košarkarski kamp Gorana Dragića. Biki sicer prihodnji teden prihajajo v Evropo, saj bodo obračun proti Detroitu igrali v Parizu.

Precej bolje kot Chicagu gre Denverju Vlatka Čančarja, ki se znova bori za sam vrh zahodne konference. Nazadnje so na kolena spravili Phoenix, ki se ubada s silovitimi težavami. Na zadnjih 12 tekmah je namreč moštvo iz Arizone doživelo kar deset porazov. A glede na zdravstveno stanje to niti ne čudi. Zaradi poškodb trener Monty Williams pogreša gonilno trojko Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, ob njih pa še Camerona Johnsona, Landryja Shameta in Camerona Payna. Ob zmagi Denverja s 126:97 je 19 minut na parketu preživel tudi Čančar, ki pa napadalno ni bil najbolj razpoložen. V tem času je namreč zbral točki ter po tri skoke in asistence. Blestel je kdo drug kot Nikola Jokić, ki je 21 točkam dodal 18 skokov in devet asistenc, v zadnji četrtini pa ni stopil na parket. Denver je skupno dosegel že 12. zaporedno zmago na domačem parketu.