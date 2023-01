Po več mesecih je sodnici Ingrid Lešnik z mrtve točke le uspelo spraviti kazensko zadevo, v kateri sodijo Vinku Poharju zaradi poskusa umora. Spomnimo, da je obdolženi Pohar nazadnje terjal izločitev tako sodnice kot tožilke, a z zahtevo ni bil uspešen, zato so bili pogoji za začetek glavne obravnave izpolnjeni. Najprej je tožilka Marjeta Kreča prebrala obtožnico, iz katere je bilo mogoče razbrati, da je Pohar 2. januarja lani okoli 23.50 v sobi doma upokojencev Prebold, v kateri sta sobivala, poskusil na zahrbten način umoriti Srečka Hladina, ki je takrat spal in se ni mogel braniti. Oškodovanca je zabodel v levo stran vratu z dobrih devet centimetrov dolgim nožem na preklop, rana pa je segala vse do žrela. »Dejansko je le za centimeter zgrešil glavno žilo, oškodovanec bi se lahko zadušil in izkrvavel. Ker pa se je v trenutku, ko ga je obdolženi zabodel, zbudil in Poharja spravil s sebe, mu dejanja ni uspelo dokončati,« je prebrala tožilka.

Pooblaščenka oškodovanca Jasmina Gričnik je obdolženemu predstavila tudi premoženjskopravni zahtevek, v katerem Hladin od obdolženega terja 20.000 evrov zaradi poškodb. A je obdolženi to pospremil z besedami, da mu tega denarja ne misli dati. Sam se do zdaj še ni želel zagovarjati, niti ni o dogodku hotel nič povedati preiskovalnemu sodniku. Je pa zavrnil krivdo.

Na sodišču je prvi dobil besedo oškodovani Hladin. Povedal je, da je tisto noč že spal, ko ga je nekaj zapeklo za ušesom. »Ko sem odprl oči, sem nad seboj zagledal Poharja. Čepel je na meni, držal me je za roke, zato jih v prvem hipu nisem mogel premakniti. Ne vem, kako, a nekako mi ga je uspelo spraviti s sebe, da je padel ob posteljo. Takrat sem vstal in mu rekel, poglej, kaj si mi naredil. Iz tretjega nadstropja sem se nato po stopnicah napotil v našo ambulanto, kjer so bile tisto noč tri zaposlene. Ena od njih mi je na rano položila gazo in jo držala na njej vse do prihoda reševalcev, saj sem močno krvavel,« je povedal Hladin.

Na vprašanje, ali sta se pred tem s sostanovalcem kaj sprla, je dejal, da med njima ni bilo nobenega »špetira«. In da tudi ne ve, da bi obdolženi imel kaj proti njemu. Tožilka ga je nato vprašala, ali je videl nož, a je dejal, da ne. Da pa je imel nož, ki ga je potreboval za to, da je kdaj olupil kakšno sadje. Povedal je še, da z obdolženim že dolgo nista komunicirala. »Čez dan ga večinoma ni bilo v sobi, zvečer pa je prihajal tako pozno, da sem sam običajno že spal,« je povedal oškodovanec. Dodal je še, da je užival veliko alkohola.

Alkohol in jezavost

Obdolženi Pohar ni želel sodelovati niti z izvedenko klinične psihologije Sanjo Šešok, ki je želela opraviti pregled, zato ta o njegovi morebitni osebnostni motnji ni mogla predstaviti mnenja. »Kot je razvidno iz sodnega spisa in medicinske dokumentacije, je obdolženi razvil nekakšen odklonilen odnos do vseh okoli sebe, pri njem je zaznana tudi škodljiva raba alkohola, za katerega je znano, da lahko spremeni osebnost, saj uničuje možganske celice. A ni mogoče reči, da sta jezavost in odklonilnost posledica uživanja alkohola,« je dejala Šešokova in poudarila, da je verjetno takšno osebnostno delovanje pri obdolženem bilo prisotno že prej.

»On ni zmožen upoštevati nekih pravil v instituciji, kakršna je dom starejših, in tudi ne obvladovati svojih čustev,« je še dejala. O poškodbah, ki jih je utrpel oškodovanec, je spregovorila izvedenka sodne medicine Simona Šramek Zatler. Povedala je, da je Srečko Hladin utrpel vbodno rano na levem delu vratu in da je imel veliko srečo, saj so na vratu vse pomembne žile in mišice razporejene na zelo majhnem delčku, zato bi lahko vbodna rana le nekaj milimetrov stran pomenila tudi, da bi oškodovanec izkrvavel na kraju dogodka. Poškodbo oziroma ureznino pa je utrpel tudi obdolženi, a ne zaradi pretepa, kot je omenil sam, pač pa zato, ker je padel ob posteljo in pri tem zelo verjetno z glavo udaril ob neki predmet, najverjetneje kos pohištva. A je bila rana le površinska in je terjala zgolj obliž in lekadol.