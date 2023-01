Slovenska odprava je po kosilu v Mali Nedelji z avtobusom odpotovala proti skoraj 700 kilometrov oddaljenim Katovicam, kamor je po osmih urah vožnje prispela v poznih večernih urah. Selektor Uroš Zorman je proti Poljski odpeljal 18-člansko igralsko zasedbo, katere povprečna starost je 27 let (pet igralcev je starih 30 let ali več), v pomlajeni in neizkušeni ekipi pa je tudi šest debitantov na velikih tekmovanjih: Staš Jovičić Slatinek, Aleks Kavčič, Gašper Horvat, Aleks Vlah, Domen Novak in Stefan Žabić.

Zorman: Iščemo izhod iz luknje

Po lanskem slabem letu (polom na EP s 16. mestom in neuspešne dodatne kvalifikacije za SP proti Srbiji, a je zadevo rešilo posebno povabilo) čaka Uroša Zormana, ki bo kot selektor debitiral na velikem tekmovanju, težka naloga. »Na tokratno prvenstvo ne moremo vstopiti skozi velika vrata. Lahko pa vstopimo skozi stranska in izstopimo skozi velika, glavna. Naše vodilo je jasno: biti moramo ponižni in spoštovati vsakega nasprotnika, a se sočasno tudi zavedati, da smo sposobni velikih stvari. Nekaj lahko dosežemo le, če smo enotni, borbeni, motivirani in igramo drug za drugega. Moramo na polno garati in gristi,« se zaveda selektor Uroš Zorman.

Slovenija je bolj ali manj v »prostem padu« že od četrtega mesta na EP 2020, ko je bil selektor Ljubomir Vranješ. To je pred SP na Poljskem in Švedskem jasno tudi 43-letnemu Ljubljančanu: »V zadnjih dveh letih smo zelo padli, smo v precej neugodnem položaju in na vsak način iščemo izhod iz luknje. Zato ne smemo nikogar podcenjevati, tudi na papirju precej slabših reprezentanc ne. Kot sem že večkrat poudaril: naš prvi cilj je priti iz skupine, v nasprotnem primeru bi bila to katastrofa. Potem je vse mogoče, moj osebni cilj pa je uvrstitev v olimpijske kvalifikacije za Pariz 2024. A ne glede na dogajanje v zadnjih letih trdim, da Slovenija še vedno spada med deset najboljših reprezentanc na svetu.«

Dolenec: Brez ciljev v javnosti

S 34 leti, 171 reprezentančnimi nastopi in 628 goli je kapetan Jure Dolenec najstarejši ter po obeh statističnih podatkih najboljši in najizkušenejši v Zormanovi četi. Škofjeločan je opozoril na dogovor v reprezentanci, da ciljev ne bodo razkrivali v javnosti. »Najpomembneje je, da vrnemo kult reprezentance, da januarja živimo in delamo za to. V teh devetih, desetih dneh priprav smo naredili korak naprej. Če bomo tako nadaljevali in izžarevali takšno energijo, bo tudi uspeh prišel. Mogoče že zdaj, mogoče pa kdaj kasneje,« napoveduje levoroki ostrostrelec Jure Dolenec in dodaja, da je skupina v Katovicah težka, a da so si to sami zakuhali z neuspehom proti Srbiji v dodatnih kvalifikacijah za SP.

Poleg svetovnega prvaka, ki se bo neposredno uvrstil na OI 2024 v Parizu, si bo olimpijske kvalifikacije zagotovilo še od osem do deset reprezetanc. Igralec francoskega Limogesa si želi, da bi po Riu 2016 zaigral tudi v Parizu, kjer je s Slovenijo leta 2017 osvojil bron na SP. »Nastop v Parizu bi bil sanjski konec reprezentančne kariere. A za to bomo morali na igrišču pokazati precej več kot v zadnjih dveh letih. Če ne bi verjel, da smo tega sposobni, ne bi bil tukaj. Nismo reprezentanca za najboljšo četverico na vsakem tekmovanju, nikoli nismo bili in ne bomo, a je marsikaj mogoče nadoknaditi z domoljubjem, nacionalnim nabojem, željo, borbenostjo...,« pravi Dolenec, ki je imel v zadnjem času veliko težav s kolenoma (na nobenem na določenem delu nima več hrustanca, zato kost drgne ob kost), letos jih nima, k temu pa naj bi pripomogla poletna »obdelava« pri zdravniku v Splitu.

Janc: Nimamo zvezdniške zasedbe, a pomembna je duša

Blaž Janc je imel v zadnjem času težave s hrbtom, zato je dopotoval šele na drugi del priprav v Ljutomer. Že na prvi pripravljalni tekmi proti Madžarski je dobil močan udarec v koleno in je z igrišča odšepal s pomočjo drugih, nato pa je saniral posledice. »A zdaj sem spet stoodstotno pripravljen in z veliko željo po uspehu. Na prvenstvo smo se uvrstili s posebnim povabilom in zato moramo dokazati, da smo si ga zaslužili. Moja skrita želja je, da bi se uvrstili v kvalifikacije za OI 2024. Vsi v ekipi si želimo zaigrati v Parizu,« razkriva Blaž Janc, ki je že igral na OI 2016 v Riu, leto kasneje pa je bil član bronaste zasedbe na SP v Franciji.

Član Barcelone se zaveda, da Slovenija nima zvezdniške zasedbe. »A če stopimo skupaj, nas to lahko ponese visoko. Na velikih tekmovanjih ne zmagujejo tisti, ki imajo največ zvezdnikov, ampak ekipe, ki imajo dušo in v katerih fantje igrajo drug za drugega.« O skupini v Katovicah 26-letnik meni: »Nikogar ne smemo podcenjevati, tudi avtsajder Savdska Arabija zna igrati rokomet. Za nameček je to prva tekma na prvenstvu, ki je vedno specifična, a računamo na zmago. Poljaki so pomlajeni in v vzponu, so tudi gostitelji in evfrorija je še večja. A zato bodo pod pritiskom, kar je plus za nas. Proti Franciji bomo lahko zaigrali sproščeno, če bomo pred tem dvakrat zmagali, sicer bomo morali iti na vse ali nič. Če bomo tretji v skupini, bomo izgubili možnosti za vidnejšo uvrstitev.«