Konec novembra 2019 so nepridipravi v pičlih osmih minutah oropali zakladnico muzeja na dresdenskem gradu ter odnesli več deset kosov zgodovinskega nakita in orožja, vključno s 4300 dragulji, med njimi safirji, rubini, smaragdi. Policija je večji del plena zasegla sredi decembra, našli pa so ga s pomočjo štirih od šestih obtoženih. Za nižjo kazen so namreč s tožilstvom sklenili sporazum. Kdaj bo sodišče izreklo kazni, ni znano, bi pa lahko segale od štirih let in treh mesecev do šestih let in devetih mesecev.

Po pregledu ukradenega plena iz zakladnice Zeleni svod se je izkazalo, da so predmeti iz 17. in 18. stoletja v izredno slabem stanju, opraskani, zarjaveli, nekaterim manjkajo diamanti. Poškodovani naj bi bili zaradi vlage, skladiščenja, tudi čiščenja. V zakladnici so vseeno izredno zadovoljni, da so predmete dobili nazaj. Stroški obnove naj bi presegli 120.000 evrov, a ker naj bi bila njihova vrednost 113 milijonov evrov (v teoriji pa celo neprecenljiva), to vseeno ne bo prehud finančni zalogaj.

Roparji so iz Dresdna verjetno še isto noč s taksijem pobegnili v Berlin in odnesli dragocenosti. Štiri so kakšno leto zatem prijeli v prestolnici, mesec dni kasneje še petega, zadnjega pa maja 2021. Šlo naj bi za člane zloglasne arabske družine Remmo s tesnimi povezavami v kriminalnem podzemlju in stare znance policije.