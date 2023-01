»Vedeli smo, da bo ta knjiga uspešnica, a to presega celo naša velika pričakovanja,« je dejal direktor založbe Larry Finlay, direktor Transworld Penguin Random Housea. »Po naših podatkih je bilo v prvih dneh več prodanih le knjig, v katerih je zvezda drugi Harry,« je dodal in pri tem imel v mislih knjige o Harryju Potterju, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters.

Številne knjigarne na Otoku so odprle vrata opolnoči, da bi lahko njihovi kupci čim prej prišli do knjige, ki je požela mnogo zanimanja in sprožila več afer, povezanih s kraljevo družino.

Najbolj zanimive podrobnosti iz knjige so v preteklih dneh javnosti že predstavili mediji, ki so se dokopali do španske različice knjige, potem ko je bila ta kratek čas pomotoma naprodaj.

Biografija Harryja, ki zadnja tri leta s soprogo Meghan Markle živi v ZDA, je bila najbolj pričakovana knjiga o britanski kraljevi družini po biografski knjigi o Harryjevi materi, princesi Diani, pred tremi desetletji.

V knjigi spominov Spare, ki je bila napisana s pomočjo pisatelja J. R. Moehringerja, Harry na 410 straneh razkriva, kot je dejal, napake in lekcije, ki se jih je naučil v svojem življenju.

Med drugim je v njej opisal, kako ga je starejši brat fizično napadel, kako je izgubil nedolžnost in užival mamila, piše pa tudi o tem, kako sta brata nasprotovala poroki očeta, kralja Karla III., s Camillo Parker-Bowles, saj da sta se bala, da bo zlobna mačeha.

V knjigi princ tudi trdi, da je v času vojaškega služenja v Afganistanu ubil 25 talibanov, pri čemer izpostavlja, da ni videl žrtev kot ljudi, pač pa kot šahovske figure.

Harry naj bi za knjigo prejel predplačilo v višini 20 milijonov evrov. Napovedal je, da bo del izkupička od knjige, ki je bila objavljena v 16 jezikih, namenil britanskim dobrodelnim organizacijam, kar je potrdil tudi založnik.

38-letni Harry in njegova tri leta starejša soproga sta pred tremi leti zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila prek luže. Odtlej sta poskrbela že za več odmevnih intervjujev, v katerih sta razkrila skrivnosti iz kraljeve palače. Nazadnje sta pritegnila pozornost z odmevno Netflixovo dokumentarno serijo v šestih delih, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe razkola.