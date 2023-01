Ukaz za evakuacijo zaradi močnega deževja in naraslih potokov in rek zadeva 50.000 ljudi, brez elektrike jih je 110.000, zahodno območje Kalifornije pa se spopada z dežjem, točo, vetrom, plazovi in poplavami.

Guverner države demokrat Gavin Newsom si je v torek ogledal mesto Capitola na obali, ki ga je prejšnji teden skupaj z naraslimi potoki poplavil val plime.

Zadnji val neurja, ki se je začel v ponedeljek, je v gore Južne Kalifornije prinesel 45 centimetrov dežja, gorovje Sierra Nevada pa je pod 1,5 metra debelo snežno odejo.

Na številnih območjih, ki so jih zadnja leta uničili gozdni požari, se sedaj obetajo poplave.

V torek so v osrednjem delu Kalifornije pri morju v bližini San Miguela nadaljevali iskanje petletnega fanta, ki ga je v ponedeljek odnesel hudournik.

Zaradi vremenskih razmer se je veliko število kalifornijskih brezdomcev znašlo v negotovem položaju. V okrožju Sacramento sta umrla najmanj dva brezdomca, več kot deset ljudi pa so rešili iz taborišča brezdomcev ob reki Ventura.

»To, čemur smo priča, bo zagotovo pomagalo ublažiti nekatere lokalne vidike suše zadnjih let, ne bo pa rešilo dolgoročnih izzivov,« je dejal predstavnik Nacionalne uprave za oceane in ozračje Rick Spinrad.

Danes v severni Kaliforniji pričakujejo še več dežja. Vremenska služba je izdala opozorila pred nevarnostjo poplav za celotno območje zaliva San Francisca, dolino Sacramenta in zaliv Monterey.

V gorah severno od Los Angelesa so zabeležili sunke vetra do 141 kilometrov na uro, padalo pa je do 1,27 centimetra dežja na uro.

Zaradi hudournikov in poplav so v nekaterih občinah odpovedali pouk, občasno pa so zaprli odseke glavnih cest, ki so bile poplavljene ali blokirane zaradi dreves, kamenja in zemeljskih plazov.

Družba Amtrak je zaradi vremenskih razmer prekinila vožnjo vlakov Pacific Surfliner med Los Angelesom in San Luis Obispo, voda pa je zalila glavno avlo na zgodovinski postaji Union Station v Los Angelesu.

Na ulici v Los Angelesu je vrtača pogoltnila dva avtomobila in ujela dva voznika, ki ju je morala reševati ekipa gasilcev.

V bogati obmorski skupnosti Montecito 128 kilometrov severozahodno od Los Angelesa so v torek preklicali ukaz za evakuacijo približno 10.000 ljudi.