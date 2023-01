Sodniki v pol ure od jeze do “happy enda”

Sodniki so zaradi narave svojega poklica javno bolj zadržani kot predstavniki preostalih dveh vej oblasti. Zato je med sodniki že dlje časa zgolj brbotalo. V zadnjih mesecih so postajali glasni. Ocenili so (in prav so imeli), da so njihove plače v primerjavi s funkcionarji preostalih dveh vej oblasti precej nižje. V povprečju za okoli osem plačnih razredov. Če ima predsednik vrhovnega sodišča enako plačo kot predsednik vlade, državnega zbora ali republike, se vstopni razred za okrajne sodnike nato spusti do 47. plačnega razreda (okoli 1800 evrov neto). Nekateri, predvsem sodniki s štajerskega konca, so vedno pogosteje omenjali tudi stavko. Na začetku včerajšnjega izrednega zbora sodniškega društva, ki se ga je udeležilo več kot 300 sodnikov iz vse Slovenije, je bil zato govor tudi o jezi in koncu potrpežljivosti. Čutiti je bilo mogoče vsenavzoče nezadovoljstvo. Načenjala so se vprašanja o neodvisnosti sodne veje oblasti, materialni neodvisnosti sodnikov, desetletni ignoranci, omejitvah zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije ...