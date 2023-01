SP v številkah

Letošnje tekmovanje bo gostilo devet mest v dveh državah: na Poljskem Krakov, Gdansk, Katovice in Plock, na Švedskem pa Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping in Kristianstad. V prvem delu bodo Krakov in Katovice gostili po dve skupini, Plock, Gdansk in Stockholm nobene, preostala štiri mesta pa po eno. Štiri skupine v glavnem delu tekmovanja bodo v Krakovu, Katovicah, Malmöju in Göteborgu (predsedniški pokal bo potekal le v Plocku), četrtfinalne tekme v Gdansku in Stockholmu, sklepni boji od polfinala dalje, vključno s tekmama za peto in sedmo mesto, pa v glavnem mestu Švedske.