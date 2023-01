Če so košarkarji Cedevite Olimpije ob koncu prve polovice rednega dela evropskega pokala lovili izhodišče, ki bi ponujalo realno upanje za napredovanje v izločilne boje pred nadaljevanjem tekmovanja, in bili pri tem uspešni, po premoru prihaja čas, ko bodo morali začeti zbirati zmage. Naloga ne bodo lahka, saj bodo vsakič pod velikim pritiskom rezultata. Ob izkupičku dveh zmag in sedmih porazov si spodrsljajev skorajda ne smejo več privoščiti. Danes ob 18. uri gostujejo v Bursi pri starem znancu Bursasporju, s katerim so se v zadnjih treh sezonah pomerili že kar nekajkrat.

Ferrell trenutno najbolj koristen posameznik evropskega pokala

Še preden je trener Olimpije Jurica Golemac lahko začel resno razmišljati o tekmecu v evropskem pokalu, je doživel velik šok. V soboto so namreč zmaji na prvi četrtfinalni tekmi slovenskega pokala gostovali pri Triglavu v Kranju in prišli do lahke zmage z 90:55. A bolj kot uspeh je tekmo zaznamoval trenutek na začetku drugega polčasa, ko je Alen Omić ob prodoru nasprotnega igralca pristal na njegovi nogi, se zrušil na parket in obležal v bolečinah. Po nekaj trenutkih je vstal in igrišče zapustil s pomočjo soigralcev, na klopi pa vidno trpel bolečine. Zgovoren je bil tudi obraz trenerja Golemca, ki je le zrl v tla in po vsej verjetnosti že preračunaval, koliko časa bo moral zdržati brez prvega centra ekipe. A tokrat je imela Olimpija srečo v nesreči. Poškodba gležnja ni bila tako huda in 30-letni v Tuzli rojeni košarkar je v ponedeljek, sicer ob bolečinah, že treniral, danes pa bo stisnil zobe in poskušal pomagati soigralcem do morebitnega pomembnega uspeha. Trebušne težave so pestile drugi center Karla Matkovića, a bo tudi hrvaški center nared za dvoboj proti turškemu moštvu. Še vedno pa bo Golemac pogrešal Zorana Dragića, pri katerem se utegne vrnitev na parket zavleči.

Po vrnitvi poškodovanih igralcev Ljubljančani v zadnjem obdobju sicer igrajo bolje in so trenutno v skupnem nizu šestih zaporednih zmag, v ligi ABA pa kar osmih. Še bolje bi bilo, če bi v osmem krogu evropskega pokala ugnali Brescio, ki so jo že imeli na kolenih, a v zaključku z nespametnimi potezami zapravili vse. Nekaj podobnega bi se kapetanu Edu Muriću in soigralcem skoraj pripetilo v Čačku pri Borcu, kjer so v izenačeni tekmi kot proti italijanskemu moštvu v zaključku prišli do sedmih točk naskoka, na koncu pa se lahko zahvalili nekdanjemu zmaju Savi Lešiću, ki je za las zgrešil neoviran met za tri za zmago. Prvo ime Olimpije je bil znova Yogi Ferrell, ki igra v izredni formi. Liga ABA ga je decembra izbrala za košarkarja meseca, v evropskem pokalu pa je po statističnem indeksu trenutno najkoristnejši igralec tekmovanja.

Z Bursasporjem ustvarili rivalstvo

Na gostovanje v Burso se zmaji tako odpravljajo v dobrem trenutku, saj je ob dobri lastni formi Bursaspor trenutno morda v nekoliko slabši. Moštvo trenerja Dušana Alimpijevića je na zadnjem obračunu v evropskem pokalu s kar 74:110 klonilo proti Brescii in ima trenutno na računu pet zmag in štiri poraze. V turškem prvenstvu si z razmerjem 10-4 delijo tretje mesto s Pinar Karsiyako, nazadnje pa so tesno s 83:82 ugnali Tofas. Pri Bursasporju še naprej odlično igra lanski zmaj Zach Auguste, standardno dobri pa so Derek Needham, Onuralp Bitim, Anthony Clemmons in David Dudzinski. Na prvem obračunu v Stožicah so zmago slavili Turki, ki so bili boljši z 81:73.

»Čaka nas zelo težka tekma. Bursaspor pred domačimi navijači in polnimi tribunami igra odlično. Naši tekmeci so izredno agresivni, zato si ne smemo dovoliti prevelikega števila izgubljenih žog, saj se domača publika v tem primeru dvigne, košarkarji Burse pa si hitro priigrajo razliko. Pripravljamo se na naše tekmece in naredili bomo vse, da na njihovo igro odgovorimo agresivno, jih presenetimo in se skušamo vrniti v Ljubljano z novo zmago,« se uspešnega gostovanja nadeja trener Olimpije Jurica Golemac. Pomembno vlogo v moštvu ima v zadnjem obdobju Rok Radović. »Pred nami je zelo težko gostovanje. V Turčijo se odpravljamo z enim samim ciljem, da dosežemo novo zmago. Za našimi tekmeci v skupini zaostajamo, zato v drugi polovici rednega dela sezone potrebujemo zmage. Zavedamo se, da med ekipama obstaja rivalstvo, ki se je ustvarilo v minuli sezoni, zato v Bursi pričakujemo glasno podporo domačih navijačev. Obe ekipi imata svoje kakovosti, zato bo to zagotovo dobra tekma. Smo v dobri formi, tudi vzdušje in kemija v slačilnici sta zelo dobra. Čeprav se v obračun ne podajamo kot favoriti, lahko tekmeca zagotovo presenetimo.«