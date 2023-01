Shoda pomočnic vzgojiteljic ne bo?

Shod pomočnic vzgojiteljic bo odpovedan, če bo vlada do četrtka parafirala sporazum s sindikati. Pogajanja sicer še trajajo in obnovitev splošne stavke v vzgoji in izobraževanju še ni izključena. V podporo pomočnicam vzgojiteljic se je vključila tudi civilna družba. Strokovnjaki opozarjajo, da dvig plač pomočnicam vzgojiteljic ni edini ukrep, ki bi bil potreben na tem področju.