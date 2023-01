Tožilstvo mu namreč očita, da je v komisije za spremljanje gradnje imenoval prijatelje. Uroš Rotnik po drugi strani pravi, da je v komisije imenoval ljudi na podlagi strokovnosti, večina pa jih je bila iz Teša in jim je zaupal. Meni, da pri tem ni naredil ničesar narobe. Po njegovih besedah je v obtožnici kup nepravilnosti in neresnic. Kot je zatrdil, lahko vse svoje trditve dokumentira s prilogami, ki so dodane obtožnici. Po njegovih besedah je v obtožnici zapisano nekaj, v prilogah pa so zadeve pojasnjene popolnoma drugače.

Rotnik je še pojasnil, da so se o gradnji Teša 6 začeli pogovarjati leta 2003, ko so ocenili, da so obstoječi bloki zastareli. Za gradnjo šestice so pri Evropski investicijski banki (EIB) najeli posojilo v višini 350 milijonov evrov, saj je banka ta projekt, ki je napovedoval zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 1,2 milijona ton letno, ocenila kot ekološki, je spomnil.

Rotnik: Nad ceno gradnje bloka smo bili presenečeni

Leta 2004 so v Tešu začeli pripravo investicijske dokumentacije, sledila je tudi priprava razpisne dokumentacije, ki so jo po Rotnikovih besedah večinoma pripravile strokovne službe upravljalca termoelektrarne. Razpis so poslali v pregled tudi EIB, ki da je z njim soglašala. Ponudbe za gradnjo Teša 6 je leta 2007 odpirala tehnična komisija, na razpis pa sta se, tako Rotnik, prijavila Alstom in Siemens, ki ga je Teš pozval k dopolnitvi vloge, vendar so jim iz Siemensa odgovorili, da vztrajajo pri že oddani ponudbi.

»Siemens ni imel izkušenj z gradnjo termoelektrarn, zato smo ocenili, da bi bil Teš poskusni zajec. Za sklenitev rezervacijske pogodbe je Alstom zahteval 25 milijonov evrov, Siemens pa 30 milijonov evrov,« je dejal nekdanji prvi mož Teša. Dodal je, da so vse podpise pogodb za gradnjo šestega bloka spremljale ustrezne komisije Teša, nadzorni svet elektrarne in poslovodstvo Holdinga slovenske elektrarne kot lastnika Teša. Končna pogodba za gradnjo je tako bila podpisana junija leta 2008 v Parizu, njena vrednost skupaj s tehnološko opremo brez montažnih del, ki so bila ocenjena na 89 milijonov evrov, pa je znašala 798 milijonov evrov.

Kot je še povedal Rotnik, so bili presenečeni nad ceno gradnje bloka, a bi bili, če bi se odpovedali projektu, ob 25 milijonov evrov, ki so jih plačali Alstomu ob sklenitvi omenjene rezervacijske pogodbe.

Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak je predlagal, da se sklop Teš 6 izloči in posebej obravnava, saj si želi dva obtožena zaslišati kot priče pri sklopih merilna tehnika in obnovi Teša 5, vendar je sodni senat ta predlog zavrnil. Sojenje se bo nadaljevalo v četrtek z zagovorom nekaterih soobtoženih.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali

Obtožnica prvoobtoženemu Rotniku in soobtoženim očita po mnenju tožilstva sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok, ki sta bila po mnenju tožilstva nepotrebna. Poleg tega jim očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega in gradnjo šestega bloka Teša.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali, priznal pa jo je le pravni naslednik Alstoma, ameriško podjetje General Electric, ki je s Tešem ob tem sklenilo dogovor o poravnavi. Sodišče je nato na oktobrskem naroku ameriškemu velikanu naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni v državni proračun in plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov.

Z zlorabo položaja je General Electric na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki pa jih bo vrnil. V skladu z dogovorom o poravnavi je moral Tešu leta 2021 izplačati 138,7 milijona evrov, poleg tega pa bo prispeval še 110 milijonov evrov za servisne storitve in 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov. Servisne storitve bodo potekale do leta 2029 oz. 2030.