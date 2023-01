Korak predaleč

Lani objavljeno poročilo o stanju demokracije v svetu kaže razklano sliko. Leta 2021 je v hibridnih ali avtoritarnih režimih živela dobra polovica svetovnega prebivalstva, v državah s polno ali pomanjkljivo demokracijo pa ostalih 45,7 odstotka Zemljanov. Evropa, Severna in Južna Amerika so v veliki večini območja demokratičnih držav, Afrika in celinska Azija pa povečini posejani z režimi, izhaja iz poročila, ki ga pripravlja Economist Intelligence Unit, raziskovalni oddelek zasebnega podjetja, ki izdaja tudi znameniti tednik.