Kumer in Papič sta odstopni izjavi podala ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi konec lanskega leta, ki ob dosedanjih prinaša tri nova ministrstva, in sicer za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki ga bo vodil Papič, za okolje, podnebje in energijo, ki ga bo vodil Kumer, ter za solidarno prihodnost. Kandidat za to mesto je državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac.

Z dnem uveljavitve zakona je štirim dotedanjim ministrom prenehala funkcija, in sicer ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažu Hanu, ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu, ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh ter ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandru Jevšku. Ob reorganizaciji vlade bodo njihova področja delovanja spremenjena, zato bodo ti ministri, ki zdaj opravljajo tekoče posle, svoje načrte v DZ predstavljali že drugič v tem mandatu.

Predstavitev načrtov pa čaka tudi kandidata, ki bosta po Papičevem in Kumrovem odhodu prevzela njuna dozdajšnja resorja. Na čelo infrastrukturnega ministrstva bo po pričakovanjih prišla državna sekretarka na tem ministrstvu Alenka Bratušek, na čelo ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa državni sekretar v tem resorju Darjo Felda.

Zaslišanja ministrov se bodo zvrstila med 12. in 16. januarjem

Zaslišanja ministrov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi se bodo po napovedih zvrstila med 12. in 16. januarjem. Postopek reorganizacije vlade pa bo glede na zastavljene roke zaključen v drugi polovici januarja, ko bodo ministri ob zeleni luči pristojnih delovnih teles zaprisegli v DZ. To bi se lahko zgodilo na izredni seji 17. januarja ali pa teden za tem, ko bodo poslanci zasedali na redni plenarni seji.

DZ je danes tudi potrdil mandat nadomestnemu poslancu Andreju Kosiju, ki bo v poslanskih klopeh nadomestil dozdajšnjega poslanca iz vrst SDS Janeza Magyarja. Slednji se je mandatu odpovedal, ker je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana Lendave. Predlog sklepa o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe je danes pred začetkom izredne seje pripravila mandatno-volilna komisija.